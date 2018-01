Bendodo: «Si De la Torre decide volver a presentarse, el primer apoyo firme será el mío» Bendodo, con Juan Marín, este jueves. / Salvador Salas El presidente provincial del PP afirma que no tiene ninguna intención de ser el candidato a la Alcaldía de la capital ANTONIO M. ROMERO Málaga Jueves, 11 enero 2018, 11:27

Elías Bendodo, presidente del PP de Málaga, ha querido zanjar esta mañana el asunto del cabeza de lista de su partido en la capital en las elecciones municipales de 2019 y lo ha hecho afirmado que si el actual regidor, Francisco de la Torre, decide volver a presentarse "el primer apoyo firme que tendrá será el mío".

Durante la rueda de prensa de la presentación del año turístico y del despliegue de la Costa del Sol en la feria turística de Fitur y antes de reunirse con el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, Bendodo ha dejado claro que él no se postula a nada y que no hay un debate en el partido entre su posible candidatura y la del actual alcalde. "No tengo ninguna aspiración de ser el candidato, ni mucho menos. Si Paco de la Torre quiere ser el candidato, el primer apoyo que va a tener es el mío; le apoyaremos al cien por cien como no puede ser de otra manera", ha subrayado.

"Lo he dicho desde el minuto un, el PP de Málaga y yo como presidente vamos a apoyar siempre, siempre, lo que decida el alcalde. Cuando el alcalde decidió hace unos meses que no se volvía a presentar, yo dije que respetábamos su decision. Si el alcade decide ahora quiere volver a presentarse contará con todo mi apoyo. Esa decisión (la de volver a presentarse) sólo puede partir de él, nadie se la puede imponer, por tanto es una decisión personal y exclusiva de él", ha insistido el dirigente popular.

Elías Bendodo ha destacado que Francisco de la Torre es "un gran alcalde, el mejor alcalde de la historia de Málaga" y ha liderado la transformación de la ciudad durante su mandato y que por ello "se ha ganado el derecho a decidir si quiere volver a presentarse".

Bendodo ha recalcado que la elección del candidato del PP a la Alcaldía de Málaga no es un asunto prioritario ahora para la ciudad y que el Ayuntamiento debe tener puesto su objetivo en aprobar un presupuesto municipal para 2018.