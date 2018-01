... Y BENDODO NO DIO UN TITULAR Dirigentes del PP, con los periodistas. :: fran acevedo El presidente provincial del PP se resiste a arrojar luz sobre quién será el candidato a la Alcaldía de Málaga para las municipales del año próximo JESÚS HINOJOSA Jueves, 4 enero 2018, 01:08

«Sobre este tema no hay ninguna novedad, es un proceso interno del partido», insistió el presidente del PP malagueño, quien respondió «no digo 'ná'» a la pregunta sobre si volvería a repetir como candidato a la Diputación Provincial. Cuestionado sobre si le seduce la idea de afrontar nuevos retos políticos, aseguró que «todas las ideas son seductoras, incluidos temas regionales, nacionales... Insisto, estoy empeñado en que hoy no haya titular, porque tenemos un año para elegir a los candidatos y queremos hacerlo con la mayor tranquilidad posible y pensándolo bien».

Tras un desayuno con periodistas en el que estuvieron presentes algunos de los principales cargos políticos del PP, entre ellos el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones; la diputada Carolina España y el senador Joaquín Ramírez; Elías Bendodo mostró su confianza en mantener la alcaldía de la capital pese a no contar actualmente con mayoría absoluta y no tener decidido aún al candidato. «Tenemos confianza en nuestras posibilidades como hemos hecho en los últimos 20 años», afirmó, pero sin señalarse ni señalar quién liderará el proyecto político del PP para la Málaga del año 2023.

No obstante, anunció que la semana que viene comenzará el proceso interno de elección de candidatos del PP a las alcaldías de los municipios malagueños, incluida la capital, que se prolongará hasta la próxima primavera, durante los próximos cuatro o cinco meses, con el objetivo de que todos los candidatos estén designados con un año de antelación respecto a las elecciones municipales. Bendodo admitió que este proceso podría acelerarse en el caso de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, opte por adelantar las elecciones autonómicas a este año.

El presidente local del PP también aprovechó su comparecencia para lanzar un mensaje como máximo responsable de la Diputación Provincial. Así, respecto a la idea lanzada por un comité de expertos de levantar el tercer hospital para Málaga en unos suelos propiedad del ente supramunicipal situados al norte del Hospital Materno Infantil, Bendodo remarcó que la institución que preside los cederá siempre que la Junta realice también otro centro sanitario en la zona este de la capital. «Nuestra voluntad de colaboración es plena, pero es un clamor que la necesidad real de un tercer hospital para Málaga está en la zona este», afirmó, al tiempo que subrayó que de esta infraestructura sanitaria podrían beneficiarse los habitantes de los municipios situados entre la capital y la Axarquía, como Rincón de la Victoria.

«Vamos a colaborar para la cesión de los terrenos siempre que se vincule a la construcción de un centro sanitario del tamaño que decidan los profesionales en la zona este», insistió Bendodo. Aseveró que esta va a ser una de las principales reclamaciones del partido a los responsables de la Junta en el año que comienza, junto con los proyectos pendientes en materia de educación.

Por otro lado, Bendodo mostró su respaldo a la postura del alcalde de rechazar el trazado del metro en superficie hasta el hospital Civil, con el matiz de que no lo considera como algo prioritario. «Los vecinos no quieren ese proyecto. La ciudad no está en condiciones de aceptar que se abra otro tajo sin capacidad para definir cuándo se terminará, queremos que se acabe el metro hasta el Centro y que se reduzcan los plazos», declaró.

El presidente del PP malagueño confió en que 2018 «arroje luz» sobre el proyecto para llevar el tren hasta Marbella, para lo que el Gobierno central deberá tomar una decisión sobre el trazado de esta infraestructura pendiente. Asimismo, el PP se marca como reto para este año impulsar desde la Administración central actuaciones como la mejora de los accesos a Benalmádena, la realización del acceso norte al aeropuerto y la ejecución del 'bypass' de Almodóvar del Río (Córdoba) para reducir los tiempos de conexión del AVE entre Sevilla y Málaga.

Por otra parte, Elías Bendodo destacó como logros de su partido en 2017 la recuperación de las alcaldías de Rincón de la Victoria y Marbella, y los acuerdos con Ciudadanos en la Diputación y en el Ayuntamiento de Málaga para sacar adelante los presupuestos de 2018, que todavía no han sido aprobados en el caso de la capital.