… Y Bendodo no dio un titular

Elías Bendodo, en la rueda de prensa de esta mañana. / Fran Acevedo El presidente provincial del PP se resiste a arrojar luz sobre quién será el candidato a la Alcaldía de Málaga para las municipales del año próximo JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 3 enero 2018, 13:31

«Me he planteado hoy intentar no darles ningún titular y seguro que lo consigo». Así ha iniciado el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, la última parte de la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en la sede del partido en Málaga para avanzar los retos que se propone para 2018. En efecto, a pesar de la insistencia de los periodistas, ha logrado esquivar las preguntas para arrojar luz sobre quién será el candidato a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales previstas para el 9 de junio de 2019, junto con las europeas. Bendodo ha rechazado valorar las recientes declaraciones del concejal y exportavoz del PP en el Consistorio de la capital Mario Cortés en las que apuntaba que ya es tarde para colocar una nueva cara al frente de la lista de los populares para Málaga. «Mario es buen amigo desde hace muchos años y no voy a entrar a valorar la opinión personal de un compañero. Cada uno es libre de opinar y de decir lo que considere oportuno en este partido, pueda estar yo más de acuerdo o no», ha apuntado Bendodo.

«Sobre este tema no hay ninguna novedad, es un proceso interno del partido», ha insistido el presidente del PP malagueño, quien ha respondido «no digo 'ná'» a la pregunta sobre si volvería a repetir como candidato a la Diputación Provincial. Cuestionado sobre si le seduce la idea de afrontar nuevos retos políticos, ha asegurado que «todas las ideas son seductoras, incluidos temas regionales, nacionales... Insisto, estoy empeñado en que hoy no haya titular, porque tenemos un año para elegir a los candidatos y queremos hacerlo con la mayor tranquilidad posible y pensándolo bien».

En una rueda de prensa posterior a un desayuno con periodistas en el que han estado presentes algunos de los principales cargos políticos del PP, entre ellos el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones; la diputada Carolina España y el senador Joaquín Ramírez; Elías Bendodo ha mostrado su confianza en mantener la alcaldía de la capital pese a no contar actualmente con mayoría absoluta y no tener decidido aún al candidato. «Tenemos confianza en nuestras posibilidades como hemos hecho en los últimos 20 años», ha apuntado, pero sin señalarse ni señalar quién liderará el proyecto político del PP para la Málaga del 2023.

No obstante, ha anunciado que la semana que viene comenzará el proceso interno de elección de candidatos del PP a las alcaldías de los municipios malagueños, incluida la capital, que se prolongará hasta la próxima primavera, durante los próximos cuatro o cinco meses, con el objetivo de que todos los candidatos estén designados con un año de antelación respecto a las elecciones municipales. Bendodo ha admitido que este proceso podría acelerarse en el caso de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, opte por adelantar las elecciones autonómicas a este ejercicio político de 2018.