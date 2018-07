Bendodo sobre el apoyo del alcalde a Cospedal: «Cada uno tiene libertad para apoyar a quien quiera» El presidente del PP de Málaga resta importancia a que Francisco de la Torre se haya desmarcado de la línea oficial del partido y dice que «ya no me sorprende nada» ANTONIO M. ROMERO Jueves, 5 julio 2018, 14:26

Elías Bendodo, presidente del PP y de la Diputación de Málaga, ha afirmado este mediodía que «cada uno es libre de apoyar a quien quiera» en el proceso de votación que hoy celebra al partido a nivel nacional para elegir al sucesor de Mariano Rajoy y en relación al respaldo que el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, ha mostrado a María Dolores de Cospedal, desmarcándose de la posición oficial del partido de apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría.

Bendodo, que fue de los primeros en hacer público su respaldo a título personal a la exvicepresidenta del Gobierno, ha sostenido que en este proceso todos los militantes del partido tienen libertad de voto y que puedan apoyar a quien consideren oportuno.

Cuestionado por este periódico sobre el hecho de queDe la Torre, tras días en los que no quiso desvelar sus apoyos y de manifestaciones en las que incluso censuró que cargos públicos verbalizaran sus apoyos, hiciera público su respaldo a pocas horas del inicio de las votaciones y se posicionara en la candidata contraria a la apoyada por la dirección provincial, Elías Bendodo ha asegurado que «ya no me sorprende nada» y ha reiterado que «la riqueza de estas primarias es que no tengamos posiciones monolíticas y haya pluralidad».

El líder de los populares malagueños sí ha destacado que el de hoy es un día importante para el PP «porque empezamos a ganar las próximas elecciones generales».