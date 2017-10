Bendodo considera una «cortina de humo» el anuncio del tercer hospital de Málaga El PP andaluz reclama a la Junta que incluya una partida en los presupuestos de 2018 para avanzar en el proyecto FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Domingo, 22 octubre 2017, 14:47

El camino se demuestra andando. Y sin dotación económica difícilmente se puede acometer un proyecto. Con esta premisa, en el PP andaluz consideran que el anuncio de la Junta de Andalucía de construir un tercer hospital en Málaga capital es «una cortina de humo», toda vez que no se incluye ninguna partida en los presupuestos autonómicos de 2018 negociados por PSOE y Ciudadanos. «Anuncian el proyecto ahora que no da tiempo a incluirlo en los presupuestos, así que tendremos otro año perdido. Es una cortina de humo», ha expuesto este domingo el portavoz del PP regional, Elías Bendodo, quien además de criticar que las cuentas autonómicas no contemplen «ni un céntimo para solucionar las necesidades sanitarias de Málaga» ha solicitado al PSOE que atienda la propuesta de los populares de incluir una partida económica para que en 2018 puedan darse los primeros pasos en la construcción de ese tercer hospital. Sobre esta infraestructura, cabe reseñar que el grupo de expertos encargado de analizar las necesidades sanitarias de Málaga capital ha planteado la creación de un complejo hospitalario de 800 camas, muy dotado tecnológicamente y situado detrás del Materno Infantil, en los terrenos de la antigua Casa Cuna, donde ahora está el centro de innovación social La Noria, dependiente de la Diputación.

«Hay que apostar por la salud de los malagueños, porque somos la provincia con menos camas por habitante y la que menos inversión recibe por habitante», ha remarcado Bendodo durante una comparecencia en la que, acompañado por una treintena de miembros del partido en Málaga, ha vuelto a pedir al PSOE «diálogo» para negociar unos presupuestos «mejores para toda Andalucía». «PP y PSOE somos capaces de llegar a acuerdos, y eso debemos hacer porque es lo que piden los andaluces, pero nuestro presidente, Juanma Moreno, tiende la mano para llegar a un nuevo acuerdo proponiendo cosas por el bien de los andaluces pero en el PSOE siguen sin dar señales de vida», ha criticado el también presidente del PP malagueño, quien ha lamentado que «la señora Susana Díaz siga enrocada en su soberbia» mientras Andalucía «continua en el vagón de cola de todo».

«Votaría al PSOE si fuéramos los primeros, pero vamos los últimos en sanidad, educación,… Por eso pedimos una oportunidad para demostrar, como estamos haciendo en el Ayuntamiento de Málaga o en la Diputación, que las cosas se pueden mejor», ha remarcado. «Tenemos un proyecto, tenemos un equipo, tenemos un candidato que se llama Juanma Moreno y, además, tenemos ideas para Andalucía que no tenemos problema en compartir para mejorar», ha incidido Bendodo, quien ha puesto el acento en la necesidad de destinar más fondos de los presupuestos autonómicos a sanidad, educación, infraestructuras, empleo y políticas