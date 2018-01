Bendodo condiciona la cesión del suelo para el tercer hospital a que haya un cuarto en la zona este Vista aérea del hospital Materno y su entorno. El presidente del PP confía en que el Gobierno decida este año cuál será el trazado del tren a Marbella JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 3 enero 2018, 13:30

El presidente provincial del PP, Elías Bendodo, ha aprovechado la rueda de prensa de balance de 2017 y hoja de ruta para 2018 para lanzar un mensaje como presidente de la Diputación Provincial. Así, respecto a la idea lanzada por un comité de expertos de levantar el tercer hospital para Málaga en unos suelos propiedad del ente supramunicipal situados al norte del Hospital Materno Infantil, Bendodo ha remarcado que la institución que preside los cederá siempre que la Junta realice también otro centro sanitario en la zona este de la capital. “Nuestra voluntad de colaboración es plena, pero es un clamor que la necesidad real de un tercer hospital para Málaga está en la zona este”, ha afirmado el presidente de los populares malagueños, quien ha subrayado que de esta infraestructura sanitaria podrían beneficiarse también los habitantes de los municipios situados entre la capital y la Axarquía, como Rincón de la Victoria.

“Vamos a colaborar para la cesión de los terrenos siempre que se vincule también a la construcción de un centro sanitario del tamaño que decidan los profesionales en la zona este”, ha afirmado Bendodo, al tiempo que ha remarcado que el tercer y el cuarto hospital o centro sanitario para el este son “absolutamente necesarios” para dar cobertura a la población malagueña. El máximo responsable del PP local ha asegurado que esta va a ser una de las principales reclamaciones del partido a los responsables de la Junta en el año que comienza, junto con los proyectos pendientes en materia de educación.

Por otro lado, Bendodo ha mostrado su respaldo a la postura del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de rechazar el trazado del metro en superficie hasta el hospital Civil, aunque con el matiz de que no lo considera como algo prioritario. “Los vecinos no quieren ese proyecto. La ciudad no está en condiciones de aceptar que se abra otro tajo sin capacidad para definir cuándo se terminará, queremos que se acabe el metro hasta el Centro y que se reduzcan los plazos”, ha declarado.

El presidente del PP malagueño ha confiado en que 2018 “arroje luz” sobre el proyecto para llevar el tren hasta Marbella, para lo que el Gobierno central deberá tomar una decisión sobre el trazado de esta infraestructura pendiente. “Deberá decir de qué forma se hará para que Marbella deje de ser la única localidad de más de cien mil habitantes que no está conectada con la red ferroviaria”, ha señalado. Asimismo, el PP se marca como reto para este año impulsar desde la Administración central proyectos como la mejora de los accesos a Benalmádena, la realización del acceso norte al aeropuerto y la ejecución del 'bypass' de Almodóvar del Río (Córdoba) para reducir los tiempos de conexión del AVE entre Sevilla y Málaga.

Por otra parte, Elías Bendodo ha destacado como logros de su partido en 2017 la recuperación de las alcaldías de Rincón de la Victoria y Marbella, y los acuerdos con Ciudadanos en la Diputación y en el Ayuntamiento de Málaga para sacar adelante los presupuestos de 2018, que todavía no han sido aprobados en el caso de la capital.