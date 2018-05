Bendodo y Conde, los dos únicos ediles que corren la carrera de la prensa

Los dos ediles populares Elías Bendodo, presidente de la Diputación;y Carlos Conde, portavoz y concejal de Economía y Hacienda, fueron los dos únicos que se animaron el domingo a correr la carrera de la prensa. También se sumó a la prueba, como lleva haciendo desde el principio, el secretario general del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez Colomina, que aunque tiene dos décadas más que los concejales y que corría acompañado de su hija Rosario, hizo una buena marca, pese a que se quejaba de no estar en forma como otros años:45 minutos los siete kilómetros. Bendodo y Conde, que hicieron juntos todo el recorrido, lo hicieron en 36.

El presidente de la Diputación estaba especialmente satisfecho de obtener su mejor marca por kilómetro, que hizo en 4,51 minutos, al igual que Conde, ya que entraron juntos en la meta.

Explicaba Bendodo que sería interesante que el próximo año hubiese dos pruebas, una de cinco kilómetros para los que quieren participar en el evento pero no están realmente en forma y lo suyo es pasar un día lúdico corriendo a favor de la libertad de prensa; y para aquellos que de verdad quieren hacer una prueba más completa, y entonces sumar los 10 kilómetros.

La anécdota de la jornada corría de la cuenta de Conde, que contaba que inició el recorrido en el Ayuntamiento para intentar alcanzar los diez kilómetros y sumarse más tarde a la salida, que estaba en Martiricos. A mitad del camino, se paraba un coche oficial al lado de él. Bajaba la ventanilla y era el alcalde, que le invitaba a llevarle al punto de la salida. «Tentador, pero el 'running' manda y había que hacer esa tiradilla previa a la meta», contaba ayer divertido el portavoz popular en el Ayuntamiento.

Este pasillo suele estar lleno de moscas. / Pilar R. Quirós

Las moscas toman el Ayuntamiento

La semana pasada empezaron a quejarse de las literales nubes de moscas en los grupos municipales de Ciudadanos, el PSOE e IU-Málaga para la Gente, que ahora con la tímida llegada del calor prefieren abrir las ventanas y disfrutar del aire fresco primaveral antes que poner el aire-acondicionado, cuya máquina custodian los naranjas (está ahí desde los orígenes en un espacio que antes pertenecía al grupo popular).

Pues bien, si la semana pasada eran los grupos, en ésta se han sumado en algunas dependencias los funcionarios porque es cierto que los coleópteros montan su particular 'enjambre' en el centro de las habitaciones y empiezan a dar vueltas unos sobre otros. Hace unos cuantos días se contaban más de 30 juntas en uno de los grupos municipales. Otro de los lugares estratégicos de estos pegajosos insectos es en el lateral de la entrada principal al Ayuntamiento a través de la rampa este. En el propio hall se ven a diario, como pueden dar fe los observadores que entran. Así que a las tradicionales termitas, que se comen a placer las ventanas que cuentan casi con una centuria, ahora se suma la profusión de moscas por el edificio. En el PSOE ya se han pertrechado de un insecticida doméstico y respetuoso con las plantas para hacerles frente porque la otra solución, nada agradable, es tener cerradas las ventanas a cal y canto.

Un funcionario explicaba en tono guasón que él ha encontrado hasta un madriguera de ratones en una de las dependencias que ocupaba. Es una noticia, no sabemos si buena o mala, «que los animalitos no rehuyen de los ámbitos políticos», seguía el empleado público. Pues ya saben.

Brenes dice que Cs se sube al carro del PP

El viceportavoz socialista, Sergio Brenes, explicaba ayer que todavía no daba crédito sobre cómo Ciudadanos había presentado una moción para pedir que Málaga se postule como la sede del Congreso Internacional Fenicio Púnico –que se aprobó por unanimidad–, cuando casualmente fue la arqueóloga María Eugenia Aubet quien le lanzó el guante al alcalde Francisco de la Torre en unas jornadas en la Gerencia de Urbanismo, y éste lo recogió y afirmó que el Ayuntamiento estaría encantado de realizar este encuentro en la ciudad. Brenes, que dice que aún no es sospechoso de votar a De la Torre, que no lo hizo las elecciones pasadas ni lo hará la siguiente, no entiende cómo nadie en el PPha defendido que fue el propio regidor el que se ofreció para organizar este congreso. «Ahora los naranjas no hacen ni una sola mención en su moción a Aubet ni a la intención del alcalde; se suben al carro y parece que lo proponen ellos como algo original», explicaba Brenes, quien añadía que no se explicaba cómo desde el área de Cultura no se hacía valer el ofrecimiento del primer edil. En fin, pues aquí está el viceportavoz al quite, aunque le dé mucha caña a De la Torre en los plenos.