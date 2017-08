Bendodo anima a Nuevas Generaciones a ser «la revolución tranquila» SUR MÁLAGA Jueves, 10 agosto 2017, 00:28

El presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo, ha pedido al candidato a presidir Nuevas Generaciones de Andalucía, Enrique Rodríguez, que a través de esta formación los jóvenes se conviertan «en la revolución tranquila, de la normalidad», frente a los populismos y radicalismos; además de que sean «críticos e inconformistas» con gobiernos y partidos.

«Tenéis que liderar esa revolución, en la que digáis que aquí estamos un puñado de jóvenes que venimos a cambiar esto, no a aplaudir nada», apuntó ayer el dirigente popular en un acto en el que participaron también la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, y el propio Rodríguez.

Bendodo subrayó la importancia de que los jóvenes se conviertan en protagonistas de un cambio en Andalucía. «Si los jóvenes andaluces no se implican, los que están en la facultad, los que tienen ya su primer puesto de trabajo o los que siguen buscando empleo; si todos ellos no se vuelcan, aquí no habrá ningún cambio», sostuvo.