La batalla por Málaga provoca fisuras en los sanchistas Gallardo, López y Sánchez, durante un mitin. / Ñito Salas Crónica Política Jorge Gallardo apuesta por la susanista Soraya García como candidata a la secretaría general y el grueso de los sanchistas defienden a un aspirante de su grupo con los nombres de Ignacio López, Rafael Fuentes y Chema Domínguez en las quinielas ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 28 junio 2017, 00:30

Una vez que los sanchistas han dado la espalda al proceso de primarias en Andalucía ya que no han presentado un candidato alternativo a Susana Díaz para liderar el PSOE y no apoyan oficialmente al aspirante Francisco Tirado –un militante de Jaén–, este grupo tiene la vista puesta en los congresos provinciales, donde sí pretenden presentar batalla. En el caso de Málaga, donde Miguel Ángel Heredia, actual secretario general aún no ha despejado la incógnita sobre si optará a la reelección para un tercer mandato aunque se da por hecho que no repetirá, la estrategia a seguir ha abierto fisuras dentro de los sanchistas con dos visiones sobre los pasos a seguir, aunque todos estén de acuerdo en que debe producirse un cambio en el liderazgo del partido en Málaga. Por un lado, se encuentra Jorge Gallardo, alcalde de Cártama, que apuesta por apoyar a la ‘susanista’ Soraya García, alcaldesa de Benaoján, como candidata de consenso a la secretaría general; por otro lado, el grueso de la corriente sanchista malagueña defiende un aspirante de su grupo y en las quinielas aparecen los nombres de Ignacio López, miembro de la ejecutiva federal de Pedro Sánchez, Chema Domínguez, militante de Vélez-Málaga y muy cercano a López, y Rafael Fuentes, exportavoz en el Ayuntamiento de la capital.

Estas disensiones quedaron patentes en la larga reunión (unas cuatro horas) que casi medio centenar de sanchistas de la provincia mantuvieron en una oficina del edificio Galaxia de la capital la noche del pasado lunes y donde se abordaron las estrategias cara al congreso provincial, que aún no está convocado –está previsto que se celebre entre septiembre y octubre– y cada una de las partes expuso sus puntos de vista.

Así, Jorge Gallardo, que sobresalió como el cargo público de Málaga más relevante que apoyó a Pedro Sánchez en las primarias que le llevaron a la secretaría general tras vencer a Díaz y Patxi López, expuso sus argumentos a favor de apostar por la susanista Soraya García. Según fuentes consultadas, el alcalde de Cártama abogó por unir la fuerza de los sanchistas –obtuvieron el 35% de los votos en las primarias de mayo– con una parte de los susanistas que no quieren que Heredia ni ninguno de sus afines –caso de José Luis Ruiz Espejo, delegado de la Junta en la provincia, y cuyo nombre suena como posible candidato oficialista y continuista a la secretaría general del PSOE de Málaga– asuman el liderazgo del partido en la provincia. Para el regidor cartameño, Soraya García es la opción idónea ya que es una política que cae bien en los distintos sectores del partido y lleva tiempo preparándose para dar el salto a la secretaría general. A ello se une que la alcaldesa de Benaoján se deja querer y no rechaza ese ‘pacto’ que le ofrecen desde una parte de los sanchistas. La duda es si esa parte de susanistas que se han distanciado de Heredia consideran que García es la mejor opción y la más viable.

Algunas fuentes consultadas interpretan la apuesta de Jorge Gallardo como una maniobra para, llegado el momento, poder negociar cuotas de poder en la futura ejecutiva provincial con el candidato oficialista que finalmente sea señalado como la apuesta en Málaga por Susana Díaz cuando, a finales de julio, se celebre el congreso andaluz y la presidenta de la Junta salga reelegida como líder del partido en Andalucía.

Hacer un camino propio

A ello se une que la mayoría de los sanchistas malagueños no son partidarios de alianza con los susanistas sino que abogan por hacer su propio camino y abrir el debate en las agrupaciones para que el proyecto político aprobado en el reciente congreso federal que encumbró a Pedro Sánchez como líder socialista llegue hasta el último rincón de la provincia. En su hoja de ruta, según fuentes consultadas, está la presentación de una candidatura propia –con el tridente de nombres Ignacio López (que en caso de presentarse sería el que más se juega ya que acaba de entrar en la ejecutiva federal, que tendría que dejar en caso de victoria), Rafael Fuentes y Chema Domínguez como quienes tienen más opciones de encabezarla– y que sean los 6.600 militantes de la provincia quienes decidan con su voto en las primarias.

Javier García León, secretario general del PSOE de Fuengirola y otro de los sanchistas destacados, se mantiene en una posición intermedia porque no cree que sea el momento de presentar una candidatura propia de los sanchistas, pero tampoco se decanta abiertamente por la opción de Soraya García.