Las basuras por el suelo

Las quejas por la deficiente limpieza que hay en muchos rincones de la ciudad están a la orden del día. Pero no son las únicas. También hay quejas por la situación en que se encuentran algunos polígonos industriales. Hace unos días nos hacíamos eco de la de un empresario del polígono industrial Trévenez, frente a Mercamálaga, quien daba cuenta de la desaparición de un contenedor que había ubicado en la calle Escritora Carmen Martín Gaite, lo que estaba provocando que las basuras de las cerca de veinte naves y de un restaurante próximo quedaran depositadas en la acera dando lugar a una imagen tercermundista. Juan Antonio Delgado afirmaba que el contenedor estaba situado a la altura del número 2 de la citada calle, y aseguraba que pese a que su desaparición se comunicó en su momento al área correspondiente del Ayuntamiento, el recipiente no había sido reemplazado, dando lugar a la acumulación de basuras en el suelo. Agregaba también que pese a que se recogieron parte de los residuos, la situación se volvería a repetir si no se instalaba en la zona un contenedor.

Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con el paso de los días. «La acera se ha vuelto a llenar de basuras, entre ellos los residuos orgánicos de un bar, cuyas bolsas aparecen rotas por los gatos y las ratas, y con este calor el olor de los restos de comida ya se puede imaginar, además de la pésima imagen que ofrece el lugar», señala ayer. «Desde el Ayuntamiento nos dicen que la incidencia que abrió Limasa al denunciar lo que sucedía ha sido cerrada y la han dado como resuelta, lo que me parece algo increíble, pues apenas aparecen cada dos o tres días a recoger la basura, y no colocan un contenedor como había antes y venimos solicitando por escrito», afirma perplejo. Y es que según dice, «con Limasa hemos topado». «No tenemos a quien acudir, el Ayuntamiento se da por vencido y nadie hace nada», señala expresando de esta forma la sensación de frustración que tienen los empresarios de ese polígono que asegura pagan de 500 a 800 euros «por un servicio que a todas luces no recibimos». Ante estas carencias en los servicios de limpieza prestados por parte de Limasa, ya hemos comentado que algunos polígonos se han visto en la necesidad de tomar la iniciativa y formar equipos de limpieza propios para mantener en condiciones sus recintos.

Contenedores en Duque de la Victoria.

Duque de la Victoria: otra 'isla ecológica' para enmarcar

En la calle Duque de la Victoria, en pleno centro de la ciudad, junto a la parada de taxis allí ubicada, hay unos contenedores soterrados que según nos dice un vecino de la zona, tampoco parece que funcionen a pleno rendimiento. O esa al menos es la impresión, pues justo detrás de los soterrados aparecen unos contenedores en superficie que se ven repletos de basuras, entre ellas cajas, embalajes y bolsas de los numerosos establecimientos que hay en las inmediaciones. La imagen, como se aprecia en la fotografía inferior, no es la más apropiada para un lugar tan céntrico. Ya hemos comentado que los contenedores soterrados están dando más problemas de los previstos y que muchos de ellos se encuentran fuera de servicio, por lo que Limasa tiene que colocar junto a ellos contenedores en superficie. Otra cosa es que sean suficientes y que la basura que se deposite en ellos se coloque de la mejor forma para no ocupar tanto espacio.