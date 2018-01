Málaga se plantea aplicar una moratoria que impida abrir más bares en el Centro

«Si cierran comercios no puede ser culpa de la hostelería»

Los hosteleros no están dispuestos a asumir el papel de los malos de la película cuando se habla de que los bares estén acaparando la mayor parte de los locales del Centro ni tampoco consideran que la aplicación de una moratoria que impida la apertura de nuevos negocios vaya a solucionar los problemas de saturación. «Si se cierran comercios tradicionales no puede ser culpa de la hostelería. También se debe al precio de los alquileres o al desembarco de franquicias. Nosotros no podemos acaparar toda la problemática», advierte el nuevo presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga, Javier Frutos, quien reclamó el desarrollo de otras acciones encaminadas a expandir el Centro más allá de la ‘almendra’. «Como empresarios defendemos el libre mercado. Si la moratoria fuera la panacea y con ella se solucionaran todos los problemas de la hostelería, bienvenida sea, pero no creemos que sea así», incidió Frutos, quien abogó por el diálogo entre administración y comerciantes para buscar una solución.