Banderas independentistas fabricadas en Málaga Las últimas banderas que están haciendo para Ómnium son las que piden libertad para 'los Jordis'. / Jon Sedano Una empresa del polígono El Viso hace las esteladas y pancartas que reciben ANC y Ómnium JON SEDANO Miércoles, 25 octubre 2017, 00:55

“Nos pasa como en la Revolución Francesa, que alguien se tenía que encargar de hacer las banderas”, dice Juan Antonio Moreno, gerente de la empresa , desde su despacho nada más empezar la entrevista. Viste traje oscuro, camisa blanca y corbata a juego. En la puerta del local ha dejado aparcado un todocamino negro de alta gama. “Nos hemos convertido en la empresa que más banderas fabrica de España”, comenta al bajar las escaleras hacia el taller, mientras añade que ya están pensando en mudarse a un local mucho más grande.

“Facturamos 5,5 millones de euros al año, unas 500.000 banderas, por lo que necesitamos más espacio”. La frase cobra fuerza al pasar entre decenas de cajas de cartón amontonadas unas encima de otras. Junto a ellas, se asoman gruesos rollos de tela blanca que se convertirán en futuras banderas. La fábrica está en una calle del polígono El Viso a la que no se llega de forma fácil. En su fachada solo se observa un pequeño cartel con el nombre de la empresa, Adivin Banderas, y la foto de un hombre sonriente que nos invita a entrar.

En la planta baja, una decena de trabajadores cosen y revisan la impresión de 1.000 banderas para Ómnium en favor de la liberación de ‘los Jordis’ con una ilustración de ellos y el texto ‘Llibertat!! Us volem a casa’ (“¡Libertad! Os queremos en casa”). Pero estas no son las únicas banderas ligadas a la independencia de Cataluña que han realizado. Hace aproximadamente un mes enviaban a Barcelona 6.000 esteladas (bandera independentista) y 11.000 pancartas de tela con el mensaje ‘Sí al referéndum’. Sus clientes eran ANC y Ómnium, aunque seguramente ellos no lo sabían. “Tenemos distribuidores por toda España y varios en Cataluña, nunca vendemos directamente a los clientes. Y ahí reside la explicación de todo. Los catalanes creen que las banderas se fabrican en su comunidad, pero en realidad se hacen en el sitio más barato, que es en Málaga. Esto demuestra que nuestra provincia está recuperando la importancia del sector textil que tuvo hace años”. En la publicidad de la empresa se explica que los distribuidores venden las banderas bajo su propia marca, no bajo la de Adivin Banderas.

El gerente nos va explicando el funcionamiento de las máquinas mientras nos hace una pregunta: “¿De dónde sacan el dinero para pagar tantas banderas independentistas?”. Las últimas remesas enviadas a Cataluña para ANC y Ómnium tienen un precio individual de 12 euros de media, según explica Moreno.

Juan Antonio Moreno con algunas banderolas de España fabricadas por ellos. / J.A.M.

Fabricar banderas en pos de la independencia también les ha pasado factura. “La policía se personó aquí para requisar las del ‘Sí al referéndum’, pero ya las habíamos enviado, por lo que las incautaron directamente en Barcelona. Eso sí, nos prohibieron hacer más”. Poco después de aquel trabajo, la fachada de su taller amanecía con una pintada. Tal vez sea este el motivo por el que sus trabajadores prefieren no aparecer en ninguna fotografía al saber que somos periodistas. “La gente no entiende que nosotros hacemos las banderas que nos piden. Además, la bandera de España es la que más fabricamos. De hecho, hemos notado un gran incremento de estas durante los últimos meses. Hace poco realizamos 12.000 banderolas rojigualdas que se distribuyeron a las tiendas chinas e incluso llegamos a hacer una bandera española gigantesca, de 50 metros, que enviamos a Madrid”.

Ante todo, la española

Moreno, al igual que sus trabajadores, se muestra indiferente ante las banderas que crean, nunca se han opuesto a hacer ninguna. Es su trabajo y lo mantienen al margen de cualquier ideología. Hoy fabrican banderas en favor del independentismo de Cataluña y hace un tiempo realizaron cinco rojigualdas preconstitucionales con el águila de San Juan. Las costureras dan forma a cualquier color. Frente a ellas, en la pared del taller, cuelgan cuatro banderas: una española, una de Castilla y León, una europea y otra de Andalucía. Todas ellas, pertenecientes a remesas de trabajos que han hecho en el taller. Poco después de abandonar la fábrica recibimos un correo con un mensaje: “No olvides poner la foto de las banderas españolas si pones la de Ómnium”. Juan Antonio Moreno quiere dejar claro que no solo se dedican a hacer banderas independentistas.