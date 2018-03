Banderas: «No soy muy amigo del edificio que se ha planteado en el puerto» Antonio Banderas, ayer en el preestreno de 'Genius: Picasso'. / Ñito Salas El actor, que ayer presentaba en Málaga la serie en la que encarga a Picasso, tuvo tiempo para dar su opinión sobre temas de actualidad F. G. Viernes, 23 marzo 2018, 16:06

La actualidad de Málaga no pasa desapercibida para Antonio Banderas. El actor, que ayer recalaba en Málaga para presentar ‘Genius’, la serie de National Geographic, en la que encarna a Picasso, tuvo ocasión de dejar pinceladas sobre distintos temas en una charla con periodistas locales. Con respecto al proyecto planteado en el puerto de Málaga -el hotel en una torre de 135 metros -que ha generado polémica y que tiene defensores (recibió el respaldo por amplia mayoría del pleno del Ayuntamiento) y detractores (como distintos colectivos agrupados en la plataforma ‘Defendamos nuestro Horizonte, así como un informa de Icomos que califica su impacto de “irreversible”)-, el actor afirmó tener el corazón dividido ya que está diseñado por el arquitecto José Seguí, que también firmó su proyecto para el Astoria. «No soy muy amigo del edificio que se ha planteado en el puerto. Hubiera preferido algo más emblemático y con menos altura», admitió Banderas, que mostró su sorpresa por los encendidos debates del urbanismo. «La caña que se pegan entre los arquitectos», sentenció.

Hace ahora casi un año, en una entrevista concedida a SUR (7 de abril de 2017) se manifestaba de la siguiente forma con respecto a la torre: «Eso es muy difícil de saber, si es malo o no. Cuando Eiffel diseñó su torre de París lo querían matar por poner aquel mecano tubo de un puerto como el de Marsella que parecía una grúa... Se lo iban a comer, y ahora ¡quítales la Torre Eiffel a los parisinos, a los franceses, y te matan! Es decir, uno nunca se sabe si esas cosas son más o menos buenas. Lo que debemos tener claro es que las ciudades cambian, que no podemos agarrarnos al pasado y tampoco podemos mantener edificios o casas absolutamente ruinosos, sin valor ni nada, y se abogue por mantenerlos porque son antiguos. Pero bueno, en cualquiera de los casos todos tienen razón y nadie la tiene, según el edificio que se haga, o si aporta o no a la ciudad arquitectónicamente hablando. Por cierto, ¿sabes que yo saqué 60.000 kilos de escombros y ruinas de la terraza de esta casa, que había un lago con ratas y hubo quien quería conservar eso, con las antenas mohosas? Aferrarse al pasado por hacerlo no tiene sentido. Esos son prehistóricos. Una cosa es respetar lo histórico y otra cosa es ser prehistórico».

Banderas también tuvo ocasión de abordar la decisión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a la reelección en las próximas elecciones municipales. «En líneas generales la actuación del alcalde es más positiva que negativa por lo que si se encuentra con fuerzas, le deseo suerte», comentó.