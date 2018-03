El Ayuntamiento veta el desfile de bomberos con Misericordia por el conflicto laboral Los bomberos participan en el desfile de Misericordia, como en esta foto hace unos años. / SUR El concejal de Seguridad, Mario Cortés, justifica la decisión por el temor a que se utilizara con fines reivindicativos, extremo que niega el comité de huelga SUR Viernes, 30 marzo 2018, 01:42

Por segundo año consecutivo, el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga no ha desfilado ante la virgen de Gran Poder, de la cofradía perchelera de la Misericordia. Detrás de esta decisión municipal se encuentra el conflicto que mantienen bomberos y Ayuntamiento desde hace más de un año y que, aunque ha bajado en intensidad en los últimos meses, aún no está cerrado. Por esto, y para prevenir que en la procesión se pudieran utilizar consignas reivindicativas, desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga se comunicó a la cofradía que no contara para el desfile con representación de los bomberos, a pesar de que este cuerpo es hermano mayor honorario desde hace medio siglo. Desde el comité de huelga se consideró «una falta de respeto» hacia el colectivo la decisión municipal, puesto que algunos compañeros habían comunicado su interés en desfilar, como ha sido tradición.

El concejal responsable del Área de Seguridad, Mario Cortés, justificó la decisión municipal en la situación conflictiva que se vive en este colectivo, que se arrastra desde hace más de un año. Reivindican mejoras laborales y mayor inversión, en medios y personal, y denuncian la persecución a trabajadores con expedientes y denuncias judiciales. A Cortés le «extraña» el repentino interés de los bomberos por participar en la procesión, algo defendido desde el colectivo. «Ha sido una absoluta falta de respeto hacia nuestro colectivo, unido desde hace años a esta cofradía, llevamos 50 años de relación con Misericordia; que te nombren hermano mayor honorario es fruto de una relación de muchos años, hay compañeros que quieren salir porque se sienten identificados con la cofradía, y se les ha impedido», señaló Andrés Millán, portavoz del comité de huelga. «Una cosa son las reivindicaciones laborales, y otra muy distinta las tradiciones», afirmó.

Reparto de globos

Aunque se especuló que algunos acudirían a la procesión como promesas y con signos reivindicativos, Millán aseguró que «no queremos manchar la imagen del cuerpo», por lo que el acto reivindicativo se trasladó a la plaza de la Marina, donde por la tarde estuvieron repartiendo globos.

Es el segundo año que los bomberos no acompañan a la virgen del Gran Poder

Cortés reconoce que «ha bajado el nivel de tensión» con el colectivo de bomberos, pero que la difusión hace unos días de un folleto informativo en el que se usa una imagen religiosa «me hace pensar que podría utilizarse el desfile procesional para alguna acción reivindicativa. No me parece adecuado utilizar una imagen religiosa en un folleto reivindicativo», afirmó». Motivo por el que no se ha autorizado el desfile procesional este año, una decisión que se comunicó a la cofradía y que, según el concejal, ha asumido y entendido. En el folleto, con el título ‘Bomberos de Málaga en lucha’, aparece una imagen de San Juan de Dios, patrono de los bomberos, y un texto en el que se recuerda el año de lucha de los bomberos de Málaga, que protagonizan la primera huelga en la historia de este cuerpo de seguridad.