El Ayuntamiento de Málaga tramita el cierre del bar de La Invisible tras hallar bacterias fecales en el agua Patio de La Invisible, donde está el bar. / Francis Silva Las muestras tomadas hace dos semanas por técnicos municipales constatan la presencia de E. coli en el pozo del que se abastece, ajeno a la red de Emasa FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Jueves, 22 marzo 2018, 00:31

A La Casa Invisible se le complica aún más su futuro. Mientras el Ayuntamiento sigue tramitando el expediente para recuperar el edificio de titularidad municipal ubicado en la calle Nosquera que fue ‘okupado’ en marzo de 2007, el colectivo que gestiona este centro social y cultural alternativo se enfrenta ahora a una orden de cierre de la cafetería, que es el principal sustento económico para financiar las actividades que se desarrollan en estas instalaciones.

Aunque la Policía Local suele pasarse habitualmente por el establecimiento para levantar acta del supuesto incumplimiento de la orden que desde diciembre de 2014 prohíbe el uso del inmueble para actos de pública concurrencia debido a los desperfectos del edificio, la gota que ha colmado el vaso han sido unos análisis del agua del bar en los que se han hallado trazas de la bacteria Escherichia Coli, es decir, restos fecales, según confirmaron desde el Consistorio. ¿De dónde proceden? Aunque el edificio dispone de un pozo, la Administración local aseguran desconocer su origen, aunque sí que garantiza que el agua no proviene de la red pública de abastecimiento, entre otras cosas porque al no ser los inquilinos oficiales del inmueble no tienen contrato con Emasa.

Aunque los técnicos del Área de Sostenibilidad Medioambiental suelen hacer de forma periódica controles del agua de todas las dependencias municipales (ésta lo es aunque esté ‘okupada’), lo cierto es que la visita realizada hace dos semanas para tomar muestras ha sido la primera.

Tras constatar la presencia de esta bacteria que puede provocar infecciones alimentarias como gastroenteritis, se remitió el expediente al Área de Comercio advirtiendo de que el agua que utiliza el establecimiento no es apta para el consumo humano y que, por tanto, no se puede usar ni para preparar alimentos ni para lavar el menaje. La respuesta de este departamento ha sido decretar el cierre de la actividad, que aún no ha sido notificado. En principio, la medida será temporal, aunque su solución se antoja complicada toda vez que mientras no haya cesión del inmueble no se puede formalizar el contrato con Emasa ni ejecutar las obras para subsanar las deficiencias que motivaron la prohibición de albergar eventos públicos.

Visita de la Policía Local

Precisamente con este último argumento, agentes de la Policía Local vestidos de paisano se personaron al mediodía de ayer en La Invisible con una orden de cierre del patio principal, en el que además de usarse como terraza del bar también sirve para desarrollar charlas y otras actividades. Tras una conversación con los responsables jurídicos del centro social, los policías abandonaron las instalaciones.

Desde La Invisible argumentaron que tras la clausura ordenada hace tres años «se realizaron todas las actuaciones pertinentes, de manera que en la actualidad el patio sí cuenta con todos los certificados para este tipo de actividades». Los agentes volvieron a acudir por la tarde, aunque tras comprobar que había varías decenas de personas entre clientes y asistentes a una conferencia se marcharon.