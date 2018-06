El Ayuntamiento reemplaza tres ubicaciones de música en la calle para evitar quejas

La música sigue buscando su lugar en la calle. Un año después de que el Ayuntamiento diera luz verde a las actuaciones en vivo en quince localizaciones del Centro, el Consistorio ha decidido suprimir tres de ellas por las quejas recibidas por exceso de decibelios. En concreto, se anulan la plaza de la Merced 20, Alcazabilla 10 y la plaza del Carbón. En su lugar, el Ayuntamiento ofrece otros tres puntos donde entiende que las manifestaciones artísticas son compatibles con el descanso vecinal: plaza San Pedro Alcántara, Paseo del Parque con Paseo de España (en el cruce hacia Paseo de la Farola) y plaza de la Marina con Boquete del Muelle.

Los músicos callejeros celebrarán una asamblea general el próximo lunes con representantes del Ayuntamiento para conocer este y otros puntos de la normativa. Entre otras cosas, que el descanso vecinal tiene prioridad, que las actividades musicales no pueden exceder las dos horas y que no se podrán superar los 65 decibelios. No se prohíbe el uso de amplificación siempre que se respete ese límite, algo que no se cumple en todos los casos y que ha motivado la mayoría de las quejas. Además, será obligatorio que el artista lleve consigo la normativa con los espacios autorizados para la música en vivo. Los quince puntos de música permitidos en diez calles son de acceso libre, pero el artista no podrá actuar dos veces consecutivas en el mismo lugar sin dejar pasar un turno.