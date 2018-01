El Ayuntamiento realizará un homenaje por el centenario del nacimiento del sindicalista Marcelino Camacho Remedios Ramos, Fernando Muñoz Cubillos, y Rosa Ortuño Páez. Se aprueba también que se inaugure de forma oficial la avenida que lleva su nombre en Los Asperones PILAR R. QUIRÓS Málaga Lunes, 22 enero 2018, 14:32

El Ayuntamiento de Málaga se sumará este año a la celebración del centenario del nacimiento del sindicalista de Comisiones Obreras Marcelino Camacho (Soria, 21 de enero de 2018- 29 de octubre de 2010). La iniciativa, que impulsaba la concejal de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha contado con la unanimidad de la Corporación, de tal forma que este año se homenajeará la figura Camacho en un acto el mismo día en el que se inaugure de forma oficial la avenida que se aprobó que llevara su nombre en Los Asperones, pero que no tuvo un acto de inauguración hace 10 años, tal y como contaba Ramos. Sobre este particular, la concejal de Cultura, Gema del Corral, explicó que en ese momento ella no era edil del Ayuntamiento, pero que las calles se rotulan sin inauguración, a menos de que lo pida oficialmente el colectivo que ha impulsado que se le ponga el nombre.

En la comisión de Derechos Sociales ha intervenido el secretario provincial de Comisiones Obreras, Fernando Muñoz Cubillos, que ha venido acompañado de Rosa Ortuño Páez, de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de la citada asociación. Muñoz Cubillos ha glosado la figura de su compañero de sindicato, del que ha dicho que no ha duda de su liderazgo en el país a finales de los 70, al tiempo que ha explicado que estuvo “durante cuatro años en campos de concentración y de trabajo (Tarragona y Salamanca)”, “tras ser condenado 12 años y un día por dar auxilio a la rebelión contra el golpe de Estado militar”, como se explica también la iniciativa de IU-Málaga para la Gente. Su “precisión y claridad incomodaba allá donde iba”, ha puntualizado el secretario provincial de CCOO. Ha terminado su comparecencia con una frase Camacho, que ha gustado especialmente a la Corporación, como así ha hecho saber la edil socialista Lorena Doña: “Por la paz y la libertad, pero no os olvidéis de la igualdad”.

Ramos ha empezado su intervención diciendo que todo lo que pudiera decir de Camacho se iba a quedar corto, y repasó las veces que estuvo en la cárcel, entre ellas en el 67 y el 75, explicando que en el 67 lo hizo por la defensa de la democracia y fue condenado a 20 años. Subrayó que el sindicalista se infiltró para defender a los trabajadores en el sindicato vertical durante la dictadura y que “siempre se consideró como padre de la democracia en España”. También recordó como en el 77 y en el 79 fue elegido diputado por el Partido Comunista de España (PCE), formación en el que también milita la propia Ramos, y que más tarde dimitiría en 1981 para dedicarse plenamente a sus tareas como secretario general del sindicato, “un hecho que determinó el camino irreversible hacia la independencia de Comisiones Obreras”, como reza el cuerpo de la moción.

--