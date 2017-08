El Ayuntamiento de Málaga quiere comprar el antiguo edificio del Gobierno Militar junto al puerto El antiguo edificio del Gobierno Militar, en el paseo de la Farola / . SUR De la Torre baraja que este inmueble, que lleva más de 15 años en desuso, sea la sede de un organismo oficial de ámbito europeo JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 29 agosto 2017, 00:43

El Ayuntamiento ha puesto sus ojos en el clausurado edificio del Gobierno Militar, ubicado en el paseo de la Farola, para adquirirlo y darle un uso administrativo que el alcalde, Francisco de la Torre, no quiso ayer concretar. El regidor visitó el inmueble a primera hora de la mañana junto con los responsables de patrimonio y proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y en compañía de empleados del Ministerio de Defensa que ejercieron como guías de esta visita, que se prolongó durante casi una hora. A su término, De la Torre admitió que hace meses que se encuentra «en conversaciones» con el Gobierno para ver si es posible que esta edificación pase a formar parte del patrimonio de la ciudad. No obstante, aclaró que no sería para albergar nuevas dependencias municipales. Según indagaciones realizadas por este periódico, su intención es que esta construcción, que lleva más de 15 años en desuso, pueda ser la sede de un importante organismo oficial de ámbito europeo. No obstante, el regidor no quiso desvelar más al respecto pese a ser cuestionado por ello.

Hace ya dos años que Defensa anunció la subasta de este edificio, si bien no ha llegado a convocarla todavía. En ese sentido, hubo contactos con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que tiene el proyecto de instalar su nueva sede en este inmueble vacío y con una ubicación privilegiada, junto a los muelles 1 y 2 del puerto. Fuentes de esta entidad aseguraron que el interés por adquirirlo sigue vigente y apuntaron que se está «a la espera» de que se convoque la puja. «Nos dijeron que podría convocarse para finales del año pasado pero no hay novedades», añadieron.

Entre administraciones

Por su parte, el alcalde apuntó que, al tratarse de una adquisición entre administraciones públicas, en el caso de llegarse a un acuerdo, el Consistorio no tendría que pasar por una subasta para hacerse con la construcción. Bastaría con que se rubricara una especie de acuerdo de compraventa entre las dos instituciones. De ahí que, según admitió, todavía no se haya convocado la subasta. Este periódico intentó ayer sin éxito conocer cuál es la valoración económica que Defensa ha estipulado para este edificio, que dispone de 2.400 metros cuadrados construidos y data de los años cincuenta. También cabría la posibilidad de que el Ayuntamiento se hiciera con este inmueble a cambio de derechos urbanísticos, pero la Administración central no es partidaria de esta opción, según las fuentes consultadas por este periódico.

Uno de los objetivos de la visita de ayer del alcalde era comprobar de primera mano el estado en el que se encuentra el edificio, de forma que se pueda obtener una estimación aproximada del coste que podría implicar su reparación y puesta a punto.