El Ayuntamiento de Málaga prevé prorrogar el contrato de gestión del CAC a la empresa de Fernando Francés por cambios en la jefatura de Cultura Fernando Francés, frente al CAC, en una imagen de archivo. / Salvador Salas. Archivo Licita la auditoría al CAC que se aprobó en pleno. El PSOE abandona la sesión por falta de documentación Martes, 6 marzo 2018, 14:05

La concejala de Cultura, Gema del Corral, ha anunciado esta mañana en la comisión de Transparencia que todo apunta a que se prorrogará hasta finales de este año 2018 el contrato de gestión del Centro de Arte Contemporáneo a la empresa Gestión Cultural y Gestión S.L., que dirige Fernando Francés, debido al cambio de la jefatura de Cultura en el área, que se quedó descubierta el pasado mes de septiembre, y que fue reemplazada hace un mes, por lo que se producirá un retraso en la redacción del pliego de condiciones para la nueva adjudicación. Además, la edil popular explicó que también se ha pedido a una empresa especializada el estudio económico para el próximo pliego. “Por estas incidencias y la nueva Ley de Contratación deberemos prorrogar el contrato los meses que sea posible hasta finales de 2018”, explicó Del Corral, quien incidió en que espera que en el cambio de una empresa a otra adjudicataria no deba verse cerrado el CAC. Explicó la edil popular que el 30 de abril finaliza el contrato en vigor y que puede prorrogarse el máximo de un año.

Del Corral abundó en que ya se ha adjudicado la auditoría para el CAC, contrato que se firmó el pasado 19 de febrero para cumplir con dos mociones plenarias de Ciudadanos del pasado mes de junio y de IU-Málaga para la Gente el pasado mes de octubre, información que ha hecho pública esta mañana en la debatida comisión de Transparencia, en la que tanto IU-Málaga para la Gente como el edil no adscrito Juanjo Espinosa se han quejado abiertamente de pedir una serie de documentos, entre ellos planes de actuación del CAC hace cuarenta días y han lamentado que sólo se hayan puesto a disposición ayer lunes, pero no en la Secretaría General como se había acordado en el reglamento de esta comisión, no dándoles tiempo a revisar los documentos previamente. Así han hecho expreso su rechazo a esta forma de funcionamiento de la comisión de Transparencia, que consideran un organismo de control y gestión del equipo de gobierno por parte de la oposición. “Para que pongan los expedientes a nuestra disposición en la sede del CAC no hace falta una comisión de Transparencia. El reglamento nos pide que hagamos nuestras propuestas con 40 días de antelación, con la justificación de preparar la documentación y ponerla a disposición de los grupos, pero vienen incumpliéndola sistemáticamente”, denunció el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, lo que también suscribió el concejal no adscrito Juanjo Espinosa.

En cuanto a la auditoría, Del Corral ha explicado que se han presentado un total de cinco empresas, de la que tres cumplieron el pliego para su adjudicación, que finalmente empataron dos, por lo que se adjudicó al mejor precio, que fue Interpraudi Auditores S.L., que cobrará unos 3.600 euros IVA incluido. El plazo de ejecución de esta auditoría es de dos meses.

Comisión de Transparencia este martes. / P. R. Q.

El PSOE, tal y como ha publicado hoy la edición en papel de este periódico, ha abandonado esta mañana la comisión de Transparencia por el mismo motivo por el que se habían quejado antes en la sesión tanto IU-Málaga para la Gente como el edil no adscrito, Juanjo Espinosa. Los ediles del PSOE, Sergio Brenes y Begoña Medina, han esperado pacientemente a que les tocara el turno a sus mociones, que pese a ser las primeras se han ido postergando una tras otra por peticiones de otros grupos y expreso deseo del presidente de la comisión, Mario Cortés, y pasadas las dos horas, cuando por fin les tocaba intervenir, Brenes ha explicado los porqués del abandono del grupo socialista de la citada comisión de Transparencia.

Brenes ha hecho hincapié en que ya advirtió el pasado mes de noviembre de que los ediles socialistas no estaban dispuestos a que el equipo de gobierno del PP les tomara el pelo a ellos y a los ciudadanos en cuanto a la falta de información que proporciona la comisión, y en esta línea ha explicado que elevaron sus dos iniciativas el pasado 26 de enero, 40 días antes (para que se pusieran a su disposición los expedientes de contratación de la Oficina de Coordinación de Infraestructuras de Promálaga así como las obras que se realizan en el Campamento Benítez),. “En 80 días Phileas Fogg dio la vuelta al mundo, pero 40 días después el equipo de gobierno del PP ni siquiera ha tenido la voluntad de traer al Ayuntamiento contratos de cuatro páginas; es indignante”, decía enseñando uno de ellos que tenía en la mano.

El presidente de la comisión, el popular Mario Cortés, se disculpaba diciendo que se habían puesto a su disposición en la oficina de Promálaga, a 300 metros del Ayuntamiento, a lo que Brenes añadía que tuvo que enterarse ayer de que esta era la disposición que tenían cuando acudió a la una de la tarde de ayer a la Secretaría General preguntando por los expedientes. “Yo no puedo ir a 300 metros si no tengo información, todavía no tengo una bola de cristal”. La propia Secretaría también explicaba que la carta diciendo que podían ir a Promálaga a ver los expedientes les llegó el día 26 y la colgaron en el repositorio el día 27.

El presidente de Promálaga, Francis Salas, se disculpaba afirmando que si llegan a saber que sólo pedían los expedientes de contratación los hubiesen traído, y que los iban a poner a disposición en la próxima comisión o lo iban a enviar a los grupos, pero en ese momento de la explicación los dos concejales socialistas Sergio Brenes y Begoña Medina se levantaban. Cortés incidía entonces en que un expediente no sólo era el pliego y la oferta, si no todas las hojas del mismo y su desarrollo. Más tarde, Brenes volvía a explicar en los pasillos que decía ‘contratación’ en el orden del día, “que aprendan a leer, y que si no los habían llevado al Ayuntamiento es por falta de voluntad y porque les quieren tomar el pelo”.