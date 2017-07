El Ayuntamiento pretende que los bomberos trabajen 8 horas diarias en vez de guardias de 24 Bomberos informando en la plaza del Obispo. / Fernando González El equipo de gobierno planteará la modificación de la jornada laboral en la reunión convocada hoy con todos los sindicatos municipales FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Viernes, 14 julio 2017, 00:25

El Ayuntamiento de Málaga se resiste a poner sobre la mesa la reducción de la jornada laboral que vienen reclamando los bomberos, que con 1.822 horas anuales es la más extensa de España superando en hasta 300 horas la de la mayoría de ciudades de su tamaño. Pero lo que sí que pretende, en una vuelta de tuerca más al conflicto laboral que mantienen desde finales de 2016, es abrir el debate sobre el sistema actual de turnos de trabajo, que es el que funciona de forma mayoritaria en España, y por el que los efectivos están operativos 24 horas seguidas y libran tres días. Si hace unos meses se planteaba la posibilidad de establecer guardias de 12 horas, el Área de Seguridad va ahora más allá y tiene entre manos un estudio sobre la viabilidad de implantar una jornada laboral de 8 horas, al igual que ocurre en la Policía Local y el resto de funcionarios del ‘holding’ municipal.

UGT dice que los bomberos de Málaga son «los mejor pagados de España» El acuerdo de funcionarios que UGT, CSIF y UPLB sacaron adelante en el Ayuntamiento de Málaga a comienzos de año ha deteriorado las relaciones entre estas fuerzas y el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), que es el mayoritario en el Cuerpo, al considerar que en ese convenio colectivo no se satisfacen sus reivindicaciones laborales. Las críticas de los bomberos se han ido sucediendo, pero ha sido concretamente un mensaje de un afiliado del SAB en el que a título individual acusa UGT de defender al equipo de gobierno y de elaborar «falsos informes sobre la huelga» el que ha llevado a la Federación de Servicios Públicos de UGT ha contestar. Y lo ha hecho en una carta abierta en respuesta a este funcionario en la que además de remarcar que «este sindicato negocia para todos los trabajadores del Ayuntamiento», expone una serie de «logros conseguidos para los bomberos de Málaga» en los últimos años, como que sean «los mejor pagados de España», varios pluses y la reducción de 78 a 75 guardias anuales «sin merma económica» por lo que «el que más trabaja descansa 290 días al año».

Éste es uno de los asuntos que el equipo de gobierno planteará esta mañana en la reunión de la mesa técnica que se ha constituido para abordar las necesidades del Cuerpo, a la que están convocados no solo los sindicatos con representación en Bomberos (SAB, UPLB y CCOO), sino también el resto de fuerzas con presencia en el Ayuntamiento (UGT, Sip-An y CSIF). Es decir, que la decisión estaría en manos de todos los sindicatos, al tratarse de una cuestión del convenio colectivo, por mucho que únicamente afecte a los bomberos.

Las nuevas normas de vestuario prohibirán el uso del uniforme durante las protestas

A juicio del Área de Seguridad, la implantación de las 8 horas permitiría optimizar mejor los recursos (43 efectivos por turno), puesto que a diferencia de lo que ocurre en las guardias de 24 horas ya no sería necesario dedicar tiempo a comidas, gimnasio y descanso del personal. Además, exponen que los funcionarios estarían más frescos durante sus horas de trabajo y que, en caso de necesidades del servicio, sería más fácil que doblaran turno sin tener que llamar a los que estén de descanso. «En lugar de telefonear a los que están fuera de servicio y que, como ocurrió hace unos días cuando se originaron cinco incendios simultáneos, la mayoría no conteste o no pueda, con este sistema tendríamos al personal saliente y al entrante, y todos descansados», afirma el edil del ramo, Mario Cortés., quien también añade que en el caso de que un bombero se ponga enfermo un día sólo perdería una jornada de trabajo en lugar de tres.

Tres inspecciones diarias

Según la propuesta que se llevará a la reunión, cada día se establecerían tres turnos (mañana, tarde y noche) y, como es preceptivo, con cada cambio de guardia habría que revisar todo el material. Tres inspecciones diarias que se llevarían su tiempo, pero en el equipo de gobierno consideran que sería mínimo en comparación con las horas de descanso y comidas que se ahorrarían. Cambiarían los turnos, pero no el dispositivo que estaría operativo en la ciudad, donde se establece que debe haber un mínimo de 43 funcionarios para garantizar la prestación del servicio. Tampoco variaría el cómputo anual de horas trabajadas, que se mantendría en 1.822 y cuya reducción se abordará más adelante.

Lo que sí que se presentará en el encuentro de hoy es una actualización de las normas de vestuario y del manual de funciones por parte del jefe del Cuerpo. Respecto a la uniformidad, se va a prohibir el uso fuera del ámbito puramente laboral en un intento de evitar que los bomberos vayan uniformados durante sus protestas. En cuanto al manual de funciones, se va a introducir de forma expresa la prohibición de llevar el pelo largo o una barba pronunciada con el argumento de que afecta a la seguridad del bombero.