El Ayuntamiento paga la productividad a los trabajadores de Limasa El concejal de Medio Ambiente confía en que no habrá movilizaciones durante la feria IGNACIO LILLO Málaga Lunes, 17 julio 2017, 15:06

El Ayuntamiento ha abonado a los trabajadores de Limasa una paga de productividad de 867 euros que no estaba pactada para este año, y que se produce fruto de los retrasos en los procesos judiciales en los que ambas partes están inmersos. “Es un gesto de buena voluntad que no tendría mucho sentido que se viera recompensado con una huelga, y más cuando hay interés de los trabajadores en ser municipales, lo que conlleva además de las condiciones una vocación de servicio público, que no es compatible con una huelga en la semana más importante de la ciudad”, dijo Raúl Jiménez, concejal de Sostenibilidad Medioambiental.

“La hemos pagado en el espíritu de un acuerdo supeditado a una sentencia judicial que ha tardado un año y medio, una cuestión jurídica ajena a Limasa, el comité y el Ayuntamiento”. El juicio se va a celebrar el 15 de noviembre de 2017, “por lo que parecía sensato que si es una paga a cuenta de lo que diga esa sentencia, que se ha demorado mucho era comprensible pagarlo”.

Sobre las posibles movilizaciones, apuntó: “La sensatez imperará, no va a haber ningún tipo de huelga en la feria, no me cabe en la cabeza, es una llamada de atención respetada pero no debe llegar a más”.

Sobre la batalla de recursos en torno a la sentencia del convenio de 2012, el edil recordó que la primera instancia la ganó la empresa, la segunda le dio la razón al comité y ahora van a la tercera, por lo que negó mala voluntad de la que le acusan los trabajadores. “Si las vacaciones en Limasa se tienen los cuatro meses de verano supondrían un gran desembolso para sustituciones o una disminución de la calidad del servicio”. Se ha convocado hoy mismo una reunión entre empresa y sindicatos porque había un acuerdo de que los trabajadores fijos iban a estar activos durante las fiestas, siempre según Jiménez.

Al respecto, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga ha asegurado que Limasa tendrá que "buscar otro tipo de trabajadores cualificados" que hagan el servicio durante la Feria de Málaga, en el caso de que los fijos a tiempo completo no trabajen los fines de semana ni festivos durante esta semana, tal y como han acordado los empleados en asamblea por unanimidad.

En declaraciones a los periodistas, Jiménez ha señalado este lunes que la Feria, "desde el punto de vista del servicio" de limpieza, "no puede verse perjudicada". Así, ha dicho que en dicha reunión convocada se preguntará si se va a romper un acuerdo para que los fijos trabajaran durante la Feria. En ese caso, "habrá que buscar otro tipo de trabajadores cualificados que hagan el servicio", ha apuntado.