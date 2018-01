El Ayuntamiento de Málaga prevé iniciar la obra del parque en el Benítez el año próximo 00:26 Recreación del proyecto presentado este lunes. / Foto: Fernando González | Vídeo: Pedro J. Quero Urbanismo culmina un diseño que cuantifica en casi 6 millones de euros para la nueva zona verde JESÚS HINOJOSA Málaga Lunes, 29 enero 2018, 14:51

El equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Málaga ha presentado este lunes el proyecto definitivo para acondicionar como parque los más de 250.000 metros cuadrados del antiguo Campamento Benítez que ya fue abierto al público de forma provisional el pasado verano. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha ultimado un diseño para dotar a la parcela de zonas deportivas, de estancia, lúdicas y de descanso que suma casi seis millones de euros.

En concreto, el parque en sí está valorado en 4,7 millones de euros y se prevé un plazo de ejecución de 14 meses. No obstante, el inicio de los trabajos no se producirá probablemente hasta principios del año próximo, ya que el proyecto debe superar previamente la tramitación correspondiente a su aprobación y licitación. La aprobación depende ahora de los informes vinculantes de otras administraciones, entre ellas la Junta de Andalucía. Algunos de estos informes tienen un plazo de emisión de seis meses, pero el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, ha confiado en que no se agote dicho plazo.

El proyecto

El proyecto del parque prevé plantar 770 nuevos ejemplares de árboles, crear más de mil metros cuadrados de sombra con pérgolas, dos grandes zonas de juegos infantiles, seis pistas deportivas, y diferentes senderos para recorrer la parcela. En la zona central, la balsa que fue excavada inicialmente para crear una laguna, albergará paseos de madera y una malla azul que servirá como tumbona para descansar o tomar el sol.

La primera actuación en realizarse va a ser el vial con aparcamientos que bordeará todo el perímetro del Benítez. Esta intervención, presupuestada en casi un millón de euros, va a ser contratada próximamente para comenzar en las primeras semanas de febrero con un plazo de ejecución de 8 meses. Este vial permitirá el acceso rodado al Benítez desde la autovía MA-21 y albergará en la zona más próxima al trazado ferroviario del Cercanías un total de 325 plazas de aparcamiento. Igualmente el Ayuntamiento va contratar la instalación de 35 farolas fotovoltaicas valoradas en unos 180.000 euros.

El alcalde ha aclarado que el nuevo parque dispondrá de edificios con aseos y fuente de agua potable, principales carencias que señalan los actuales usuarios de la zona. También ha señalado que será necesario acometer un proyecto de encauzamiento del arroyo del Cañuelo que bordea la parcela por el Este y que fue exigido por la Junta para reducir el riesgo de inundación en la zona. Esta medida supondrá finalmente un coste de 6,1 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 14 meses. No obstante, De la Torre, no ha puesto fecha para la realización de esa infraestructura que considera por ahora secundaria. «Encajaremos esa fase cuando corresponda. No tengo mucho entusiasmo en acometerla, queda para más adelante», ha declarado.