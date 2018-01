El Ayuntamiento de Málaga se marca como «prioridad» el parque en los suelos de Repsol Recreación del proyecto para los suelos de Repsol como ha sido pactado por el PP y Ciudadanos / SUR El equipo de gobierno prevé anunciar en breve el calendario para acometer el proyecto, tras el acuerdo con Ciudadanos para desbloquearlo JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 10 enero 2018, 15:05

El equipo de gobierno municipal se ha marcado como “prioridad” para el año y medio que resta del actual mandato en el Ayuntamiento de la capital la realización del parque previsto en los terrenos de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII, tras el acuerdo con Ciudadanos para desbloquear esta operación urbanística. Como ha informado este periódico este miércoles, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, mantuvo este martes en Madrid un encuentro con la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) para planificar el desarrollo de este suelo. Cabe recordar que la Sareb mantiene en este ámbito derechos urbanísticos para edificar una torre de 34 plantas para pisos y usos terciarios.

Más Urbanismo aborda con la Sareb el proyecto de Repsol

Pomares, que viajó a Madrid junto con el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha explicado que, respecto a esta actuación, “la idea es ser lo más ágiles posibles para que por fin los vecinos del entorno de Carretera de Cádiz tengan ese gran parque que desean y, después, el desarrollo de las torres”. No obstante, ha remarcado que “la prioridad es el parque, y ese es el encargo que se le ha dado a las áreas municipales de Urbanismo y Medio Ambiente” para “ir avanzando en el futuro proyecto de reurbanización”.

No obstante, el concejal no ha querido concretar plazos para acometer este proyecto que, en todo caso, no podrá ejecutarse hasta que no se lleve a cabo la tarea de descontaminación de estos suelos, que albergaron depósitos de hidrocarburos. Cuestionado sobre qué agentes financiarán esa labor, Pomares ha anunciado que “pronto” ofrecerá un calendario de intervención al respecto. No obstante, ha apuntado que los análisis realizados por la Sareb no han arrojado niveles de contaminación muy elevados. “Además, el uso para parque requiere de menos intervención en ese sentido”, ha indicado. “La intervención la hará el Área de Sostenibilidad Medioambiental conforme a lo que se exige dentro de la normativa de la Junta”, ha añadido.

Por su parte, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha afirmado que “es complicado” que se le pueda exigir a Repsol que contribuya a la descontaminación del suelo porque la Junta ya dijo en 2002 que los terrenos eran aptos para la construcción de viviendas. “Primero vamos a ver cuánto vale y ya luego veremos quién lo paga. Primero hay que aprobar el proyecto de urbanización”, ha concluido Jiménez.