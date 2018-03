El Ayuntamiento de Málaga entrega 38 viviendas protegidas para mayores Momento de la entrega de llaves. / SUR La promoción se encuentra en la calle Carril y cuenta con salones de gimnasia, baile o informática JUAN SOTO Málaga Lunes, 19 marzo 2018, 13:22

El Ayuntamiento de Málaga ha entregado hoy las llaves de 38 viviendas protegidas en régimen de alquiler a mayores de 65 años en un novedoso edificio que también se utilizará como Centro Municipal de Envejecimiento Saludable. La promoción está situada en la calle Carril (Trinidad) y cuenta con salones de gimnasia, baile o informática.

El edificio se ha desarrollado sobre una superficie de 1.406 metros cuadrados, lo que supone una media de 37 metros por vivienda. Cada uno de los apartamentos cuenta con servicios de domótica y un baño adaptado para minusválidos. Los nuevos inquilinos deberán abonar 90 euros, 45 por la vivienda y otros 45 por el mantenimiento de las zonas comunes.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha sido el encargado de entregar las viviendas, ha explicado que en los diferentes salones y en el amplio patio interior se desarrollarán talleres y que el área de deportes organizará actividades deportivas. De los 38 adjudicatarios, 30 han sido seleccionados mediante sorteo y el resto elegidos por un comité formado por las áreas de Derechos Sociales, Accesibilidad y Vivienda entre los casos más urgentes.

Entre las personas que hoy mismo podrán entrar en sus nuevas viviendas, las caras eran de entusiasmo. Juan Rodríguez, de 73 años, pensaba que eso no lo iba a ver en vida. Desde hace años vive en una silla de ruedas y para bañarse tenía que ir a casa de familiares porque su vivienda en la Junta de los Caminos no estaba preparada. “Estoy muy emocionado; es como si me hubiera tocado el gordo”, resumía con los ojos llenos de lágrimas.