El Ayuntamiento de Málaga da diez días a la Federación de Peñas para pagar a Hacienda
La entidad deberá abonar unos 13.000 euros para poder optar a las subvenciones pese a que actualmente se encuentra en números rojos JUAN SOTO Málaga Viernes, 4 mayo 2018, 01:09

La Federación Malagueña de Peñas se encuentra contra las cuerdas a consecuencia de la dramática situación económica que atraviesa la entidad y el desgobierno provocado tras la dimisión de la práctica totalidad de la junta gestora. Con las cuentas en números rojos y sin dinero ni para pagar las nóminas de los empleados, el colectivo ha recibido un ultimátum por parte del Ayuntamiento: si en diez días no ha abonado el dinero que debe a Hacienda y a la Seguridad Social se quedarán sin las subvenciones que debían recibir para las actividades de 2018.

El expresidente Jesús González, que es la única persona que se ha quedado al frente del colectivo tras la dimisión del resto de componentes de la gestora, avanza que «la situación es dramática» pero que seguirá remando por las peñas «hasta que se vea una pequeña luz al final del túnel». Como primer match-ball en contra se ha topado con esta deuda que deben resolver de forma inminente y que cifra en unos 13.000 euros. «Intentaré que algún patrocinador nos adelante el dinero porque sino será imposible seguir adelante», apunta.

González, que fue presidente durante ocho años, avanza que el día 9 de mayo se decidirá el futuro de la federación. Para esa fecha ha convocado a una nueva asamblea a los presidentes de las entidades federadas en la que habrá un único punto del día:convocatoria de elecciones o proponer la disolución de la federación. «Que nadie venga con ánimos de debatir;no será el momento de criticar sino de hablar en constructivo», dijo. En caso de que alguien se presente para presidente se convocarán elecciones en el plazo de un mes;por contra, si nadie opta a dirigir el barco, se disolverá la entidad tras una asamblea de expresidentes.

Por si alguien tiene dudas, Jesús González anuncia que su paso por la federación es temporal y que no va a optar a dirigir el colectivo por muchos ofrecimientos que haya recibido durante las últimas horas. «Voy a estar un mes como mucho; se lo he prometido a mi familia y ya he firmado mi renuncia para el día siguiente que esto se resuelva», dice. Entre sus prioridades se encuentran que cobren los empleados (que no lo hacen desde marzo) y sanear las cuentas en la medida de lo posible.