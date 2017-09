El Ayuntamiento de Málaga demanda a la Junta que la sillería de la Catedral sea BIC La Corporación en bloque ha apoyado esta medida así como pedir al Obispado que muestre a los grupos municipales el plan director del monumento PILAR R. QUIRÓS Málaga Lunes, 25 septiembre 2017, 14:43

La comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado esta mañana por unanimidad instar a la Junta de Andalucía para que culmine el proceso que inició para que la sillería de la Catedral de Málaga sea Bien de Interés Cultural (BIC), tal y como se propone en una moción que ha presentado la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos. En la misma, también se ha considerado, y aprobado por unanimidad, solicitar al Obispado que informe a los grupos de la oposición sobre el Plan Director de la Catedral, sobre el que este periódico ha adelantado información en estos últimos meses.

Ha tenido que ser la edil de Cultura, Gema del Corral, la que explicara a la proponente que no es el Ayuntamiento de Málaga la administración responsable de tutelar el Plan Director de la Catedral, que en este caso es la Junta, por lo que no era viable que el equipo de gobierno informe directamente a los grupos de la oposición sobre el mismo, y que la única opción posible era que el propio Ayuntamiento se lo solicitara al Obispado, que está en su derecho a mostrarlo o no, según decida, vino a explicar Del Corral.

La comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga celebrada este lunes. / P.R.Q .

La moción, que desde el principio ha contado con el apoyo de todos los grupos, se ha basado en la preocupación que ha expresado Ramos de que el Plan Director de la Catedral previese cambiar la sillería de sitio para favorecer el culto, tal y como adelantó este periódico, una medida que a juicio de Ramos, no debería trasladarse para garantizar su protección. Aún así este punto tal cual no se ha aprobado, ya que el acuerdo es que se reclame que se garantice “el máximo cuidado y protección y que no sean modificados, adaptados o trasladados (los bienes culturales del patrimonio catedralicio) sin que se respete la ley”, último matiz de ley que incorporó Del Corral para dejar claro este punto. Es decir, el Ayuntamiento no se ha posicionado en contra del traslado de la sillería, si no que de hacerse, se haga conforme a ley.

Como bien explicó Ramos, el coro en medio del templo es conocido como ‘coro a la española’, y en el caso de la sillería malagueña se trata de una obra iniciada en 1633 por Ortiz Vargas, que culminaría Pedro de Mena y Medrano. Como explica la iniciativa, fue en 1998 cuando se inició la incoación de la sillería como Bien de Interés Cultural (BIC) pero no fue hasta diciembre de 2011 cuando el Gobierno andaluz acordó inscribirlo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC, “aunque a fecha de hoy no se ha culminado aún el expediente y por tanto no aparece todavía en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz”.