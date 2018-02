El Ayuntamiento de Málaga adjudica las primeras obras para reurbanizar la Alameda Principal Recreación del espacio norte, una vez peatonalizado y con la reubicación del monumento al Marqués de Larios. La actuación, que ha tardado más de cuatro meses en ser contratada por la Gerencia de Urbanismo, comenzará tras la Semana Santa JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 13 febrero 2018, 13:45

El día 2 de octubre del año pasado finalizó el plazo de recepción de ofertas que abrió el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para contratar las primeras obras de reurbanización de la Alameda Principal, considerada como la actuación 'estrella' del actual mandato del PP en el Consistorio. Más de cuatro meses después de aquel hito, este martes se ha celebrado una mesa de contratación con el fin de proponer una empresa adjudicataria para esta actuación, valorada en 2,7 millones de euros. Aún no ha trascendido el nombre de la empresa o unión de empresas que llevará a cabo esta intervención, para la que se ha estimado un plazo de ejecución de seis meses. El equipo de gobierno prevé darlo a conocer a lo largo del día. No obstante, según ha podido confirmar este periódico, los trabajos no comenzarán ya hasta que pase esta próxima Semana Santa, es decir, a partir del día 2 de abril, ya que los preparativos necesarios para la llegada de las excavadoras a la Alameda la demorarían prácticamente hasta los días de procesiones, por lo que Urbanismo ha optado por esperar a que estos pasen.

El Ayuntamiento ha dividido el proyecto para reurbanizar todo el espacio de la Alameda Principal en tres fases que suman 11,5 millones de euros. La primera, en el lateral norte, es la que corresponde al Gobierno andaluz, tras la obra del metro, y supone la realización de una franja peatonal de 10.256 metros cuadrados junto a la que discurrirá un carril para bicicletas de 470 metros lineales. Representa una inversión de 3,5 millones de euros para la Consejería de Fomento.

Visión histórica de la zona Alameda Principal: antes todo esto era playa

La segunda y la tercera fase son las que ejecutará el Consistorio y suman ocho millones. La segunda, que es la que ahora se adjudica, abarca la actual calzada central, donde se mantendrán tres carriles para el transporte público –dos en dirección este y uno hacia el oeste– y dos para el tráfico privado, uno para cada sentido. Incluye también el encuentro del bulevar peatonal norte que ejecutará la Junta con la calle Larios y la plaza de la Marina; la adecuación del aparcamiento subterráneo de la plaza de la Marina, que mantendrá sus accesos y salidas actuales; así como la restauración y reubicación del monumento al marqués de Larios, que ocupará una posición más próxima hacia la calle Larios, escorado hacia el eje norte de la Alameda. De este modo, se suprimirá la rotonda en la que se encuentra para que los carriles de tráfico sigan en línea recta hacia la plaza de la Marina y el paseo del Parque.

Esta fase recabó un total de 29 ofertas que, según fuentes municipales consultadas, han sido cuidadosamente valoradas por los técnicos municipales en lo relativo a las rebajas de precio ofertadas y consideradas como temerarias, es decir, por debajo de la media de los presupuestos recopilados. De ahí que Urbanismo haya tardado más de lo habitual en resolver el concurso para adjudicar las obras.

La tercera fase, aún en evaluación de las ofertas presentadas hasta el pasado 19 de diciembre, consistirá en la peatonalización del lateral sur, con un presupuesto de 5,2 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto prevé dotar a este histórico bulevar de Málaga con equipamientos de ocio como juegos de ajedrez, infantiles, de música y áreas expositivas vinculadas al barrio del Soho. Los ejes peatonales laterales, de 27 metros de anchura en el lateral norte y 23 metros en el sur, contarán con un pavimento blanco a base de losetas de grandes dimensiones. A unos cinco metros de las fachadas de los edificios, el pavimento será de piedra crema ámbar con un formato más pequeño y quedará delimitado por una nueva hilera de naranjos para dar sombra y cobijar las posibles terrazas de los negocios de hostelería, que tendrán en esa hilera el «límite estricto» para su implantación, según se ha reseñado desde el Consistorio. Las paradas para autobuses, que ya no serán cabeceras de las líneas de la Empresa Malagueña de Transportes, contarán con bancos situados transversalmente a la calzada central.