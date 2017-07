El Ayuntamiento lleva a la Fiscalía que bomberos de descanso no se incorporaran tras ser requeridos El Área de Seguridad culpa al comité de huelga de que el 27 de junio sólo se sumara al operativo uno de los 61 efectivos a los que se llamó por cinco incendios simultáneos FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Jueves, 13 julio 2017, 00:23

Quienes pensaran que el conflicto que desde finales de año mantienen los bomberos de Málaga con el Ayuntamiento no podía ir a más, se equivocaban. El Consistorio ha puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos ocurridos el martes 27 de junio, cuando al registrarse cinco incendios casi de forma simultánea se tuvo que pedir ayuda al Consorcio Provincial de Bomberos y al Infoca para poder atender todas las emergencias porque de los 61 efectivos que, estando de descanso, fueron telefoneados para ser movilizados sólo se incorporó uno.

Según el informe emitido ese día por el jefe de guardia, de todas las llamadas que se realizaron entre las 13.25 y las 20.05 horas para cubrir distintas incidencias, 12 manifestaron que no podían por diversos motivos (obras en casa, tener que cuidar a los niños, llevar al padre al médico,...), otros tres alegaron que estaban fuera de Málaga, dos estaban de baja, uno declinó acudir y, al margen del que se incorporó, los 42 restantes no sólo no cogieron el teléfono sino que ninguno de ellos devolvió la llamada.

En base a esta información, la Dirección General de Recursos Humanos y Seguridad consultó a los servicios jurídicos si había fundamento para acudir a la Fiscalía y, tras concluir que se pudieron vulnerar los servicios mínimos de la huelga iniciada (aunque no secundada) a mediados de marzo, se presentó ayer en la Ciudad de la Justicia para que el Ministerio Público abra diligencias e investigue si los hechos expuestos pueden ser constitutivos de delito.

El decreto de servicios mínimos establece que «en caso de que se produzca una situación extraordinaria (incendios en naves, activación del Plan de Emergencia por fenómenos atmosféricos o cualquier otra incidencia) se podrá actuar requiriendo los refuerzos de personal en general que sean necesarios para afrontar dicha situación». Y ahí es donde se agarra el Consistorio para no dejar pasar por alto lo sucedido y apuntar directamente al comité de huelga. «El responsable máximo es el comité de huelga porque son quienes deben velar por el cumplimiento de los servicios mínimos. Además, el hecho de que nadie se tomara la molestia de devolver la llamada evidencia que no fue una actuación individual, sino dirigida por el comité», afirma el concejal de Seguridad, Mario Cortés.

Pero el letrado municipal no ha sido el único en acudir a la Fiscalía esta semana, porque apenas 24 horas antes era el del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) el que lo hacía para denunciar que el jefe del Cuerpo, José Cruz, cobra desde hace seis años un complemento por trabajar en sábados, domingos y festivos supuestamente sin trabajarlos. En este sentido, desde el sindicato mayoritario en el Cuerpo denuncian que la Jefatura «no tiene acreditadas» estas jornadas laborales. Cuestionado sobre este asunto, el edil de Seguridad retaba a los bomberos a «demostrar que realmente no trabaja los fines de semana», precisando que además de como jefe, Cruz también ejerce de inspector de edificios y eventos.