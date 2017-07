r El Ayuntamiento ha invertido 54.304 euros en reparar el cine Astoria en los últimos cuatro años El concejal de Ordenación del Territorio afirma que buscan una alternativa viable en lo arquitectónico y lo económico al proyecto de Banderas JESÚS HINOJOSA Málaga Lunes, 17 julio 2017, 13:43

A raíz de una petición de comparecencia del viceportavoz del PSOE, Sergio Brenes, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha informado ante la comisión plenaria de su departamento que el Ayuntamiento ha invertido en los últimos cuatro años un total de 54.304 euros en actuaciones para procurar la conservación del edificio de los cines Astoria y Victoria. Según ha detallado, han sido tres las intervenciones que ha tenido que realizar bomberos desde 2013 por desprendimientos y otros deterioros en esta manzana de la plaza de la Merced.

La primera actuación de Urbanismo para repararla fue en mayo de ese año, por un importe de 7.633 euros. La segunda se llevó a cabo en septiembre del año pasado con un presupuesto de 14.960 euros para la reparación de fachadas y cornisas. El pasado mes de enero, el Ayuntamiento gastó 2.912 euros en el tabicado de la puerta del cine Astoria y actualmente, para evitar que entren pájaros, por valor de 28.798 euros. Pomares ha aseguro que el equipo de conservación de Urbanismo revisa el edificio periódicamente para comprobar su estado.

Por otro lado, respecto al destino de esta manzana, ha recordado que el Ayuntamiento está manteniendo reuniones con otras de las propuestas premiadas en el concurso de ideas que ganó la iniciativa del arquitecto José Seguí con el actor Antonio Banderas, después de que este haya confirmado que renuncia a desarollarla. “Una vez que acabemos la ronda de contactos veremos si encontramos una opción que sea viable desde el punto de vista arquitectónico y económico. Si la tenemos bien, y si no la tenemos, buscaremos otra alternativa”, ha apuntado el concejal.

En la comisión plenaria de Ordenación del Territorio se ha aprobado una moción del grupo de Málaga para la Gente para estudiar la posibilidad de proteger el edificio de la compañía Sevillana en la Malagueta, haciéndolo compatible con la protección con que ya cuenta la chimenea que forma parte de él. También ha salido adelante una propuesta de Málaga Ahora para mejorar el trazado de los carriles para bicicletas y otra del PSOE respecto a la conexión ferroviaria por alta velocidad entre Málaga y Sevilla.

En cambio, se ha rechazado la iniciativa del edil no adscrito de Podemos Juan José Espinosa para que el Ayuntamiento adquiera el edificio de Casa Pedro, en El Palo, para destinarlo a equipamiento ciudadano. Francisco Pomares ha aclarado que el suelo en el que se levanta todavía no está desafectado y forma parte del dominio público marítimo-terrestre, por lo que legalmente no sería posible expropiarlo. “Puede ser un equipamiento pero antes de entrar en ese debate hay que ver si es viable legalmente, y actualmente no se puede intervenir”, ha reiterado el edil de Ordenación del Territorio.

También ha sido rechazada la moción de Ciudadanos para la puesta en marcha de ‘abonos monedero' en los aparcamientos municipales. La concejala de Movilidad, Elvira Maeso, ha aclarado que ya existen varias modalidades de abonos que se ciñen a unas determinadas franjas horarias del día.