El Ayuntamiento estudiará crear una policía especializada para el bienestar animal

Los canes han copado la comisión de Medio Ambiente de esta mañana, en la que como era de esperar, todos hicieron valer sus desvelos e iniciativas para con los animales, y sobre todo, los canes. El Ayuntamiento, concretamente el área de Seguridad, estudiará la puesta en marcha de una policía especializada para el bienestar animal, una medida que pedía el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá. El concejal del área, Mario Cortés, explicó que ya existe el Grupo de Protección a la Natuleza (GRUPONA) de la Policía Local pero que, con la puesta en marcha de las pruebas del ADN, van a tener que especializarla aún más, por lo que aceptó de buen grado estudiar la propuesta.

El grupo naranja también consiguió implementar las medidas para favorecer el sacrificio cero de mascotas (perros y gatos) por lo que aprobó estudiar un bono social para esterilización en el caso de personas que no tengan recursos así como instar al equipo de gobierno a difundir la gratuidad en el caso de adopciones en el Parque Zoosanitario Animal. Como explicó Cassá, actualmente quien adopte se llevará el can o gato con las vacunas puestas, ADN en el caso del perro, esterilización en ambos casos y el chip puesto. Tanto el PSOE como Málaga Ahora se opusieron a que la adopción fuese totalmente gratuita, ya que según explicaban, el personal de la Protectora no lo veía con buenos ojos a la hora de que las personas que adoptaban no se hacían cargo de los gastos y eso conllevaría más abandono. En este momento se abrió un debate a raíz de la afirmación de que el abandono de canes es una práctica habitual en los cazadores, momento en el que intervino Cortés explicando que todos los cazadores no son iguales, que él lo es y que además es un amante de los animales, a lo que añadió que el primer parque canino de Málaga se hizo cuando él era el concejal de Bailén-Miraflores en la citada barriada.

Por su parte, el PSOE consiguió –sin ni siquiera debatirlo, ya que había unanimidad desde el principio– que el Ayuntamiento se comprometa a realizar un parque canino en La Roca, concretamente en la calle Poeta Bernardo de la Torre en donde actualmente hay un parque, con un espacio canino y otro, parque infantil.