El Ayuntamiento entrega 38 viviendas para mayores de 65 años en régimen de alquiler Imagen de la entrega de las llaves. :: ñito salas La nueva promoción está ubicada en la calle Carril y en ella se ha instalado también el Centro Municipal de Envejecimiento Saludable JUAN SOTO MÁLAGA. Martes, 20 marzo 2018, 00:08

El Ayuntamiento de Málaga entregó ayer las llaves de 38 viviendas protegidas en régimen de alquiler a mayores de 65 años en un novedoso edificio que también se utilizará como Centro Municipal de Envejecimiento Saludable y que contará con un equipo de médicos y psicólogos. La nueva promoción está situada en la calle Carril (en el barrio de la Trinidad) y contará también con salones de gimnasia, baile o informática, entre otros servicios.

El edificio se ha desarrollado sobre una superficie de 1.406 metros cuadrados, lo que supone una media de 37 metros por vivienda. Cada uno de los apartamentos cuenta con un dormitorio, una cocina-salón, una terraza y un baño sin plato de ducha adaptado para minusválidos. Los nuevos inquilinos deberán abonar una mensualidad de 90 euros: 45 por la vivienda y otros 45 por el mantenimiento de las diferentes zonas comunes.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, fue el encargado de entregar las viviendas junto al edil responsable de Urbanismo, Francisco Pomares. El regidor explicó que en los diferentes salones (entre ellos uno de usos múltiples de 164,35 metros cuadrados) y en el amplio patio interior (de más de 100 metros) se desarrollarán talleres y que el área de deportes organizará actividades deportivas. De los 38 adjudicatarios, 30 han sido seleccionados mediante sorteo y el resto elegidos por un comité formado por las áreas de Derechos Sociales, Accesibilidad y Vivienda entre los casos más urgentes.

Entre las personas que ayer mismo pudieron entrar en sus nuevas viviendas, las caras eran de entusiasmo. Juan Rodríguez, de 73 años, estaba convencido de que algo así no lo iba a ver en vida y por ello disfrutaba de cada segundo. Este nuevo inquilino, que actualmente vive en el Puerto de la Torre, debe moverse en una silla de ruedas y para bañarse tenía que ir a casa de unos familiares porque su vivienda no estaba preparada. «Estoy muy emocionado; es como si me hubiera tocado el gordo», resumía con los ojos llenos de lágrimas.

En la misma línea se expresaba Isabel Rodríguez, vecina de la barriada Santa Julia que llevaba 20 esperando una vivienda protegida de estas características. Aunque no estaba muy convencida con la zona en cuestión, consideró que «los alquileres actuales no se pueden pagar» y que esta vivienda les va a permitir vivir de una forma mucho más cómoda. «Es una bendición para todos los que la hemos logrado», dijo antes de recoger la llave.

Patio comunitario

La nueva promoción de viviendas se sitúa en la nueva plaza de Pepito Vargas y en torno a un patio comunitario interior siguiendo las pautas de la tipología de corralón tradicional en el barrio de la Trinidad. Además, en el nuevo edificio se ubicará el Centro de Envejecimiento Saludable, en donde se realizan talleres de estimulación cognitiva y se presta servicio a los más mayores con un equipo formado por médicos, psicólogos y enfermeros. Hasta el momento de su puesta en funcionamiento, este centro se encontraba en la calle Donoso Cortés.

Desde el Consistorio entienden que por todos estos servicios, la tipología responde perfectamente a las necesidades del colectivo de personas mayores para el que van destinados los alojamientos, «propiciando un lugar de encuentro que posibilite y fomente actividades cotidianas conjuntas entre sus residentes». Así, como apoyo a los alojamientos, se distribuyen una serie de locales de usos colectivo y de servicios compartidos.

En lo que respecta a promociones exclusivas destinadas a mayores, la ciudad cuenta actualmente con el emblemático corralón de Santa Sofía, con 56 alojamientos, y la actual promoción en la calle Carril. Además, en los próximos meses se procederá también a la entrega de ocho viviendas para mayores en un edificio rehabilitado en la calle Calvo (en el Perchel). Recuerdan que desde el año 2000 se han adjudicado, dentro del parque público de vivienda, más de un centenar de pisos protegidos a mayores de 65 años.