El Ayuntamiento de Málaga enfría ahora la ampliación del Palacio de Ferias El Palacio de Ferias y Congresos, durante su construcción en 2003. / Ñito Salas El equipo de gobierno considera inasumibles los costes estimados para el proyecto y prefiere que sean técnicos municipales los que sienten las bases JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 13 marzo 2018, 00:29

Los pasos dados en los últimos meses por los responsables del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga para poner en marcha un proyecto de ampliación del recinto se detienen por el momento. El equipo de gobierno municipal ha frenado el procedimiento iniciado para contratar con un equipo de arquitectos externos el diseño de esa actuación tras recabar un primer estudio o borrador técnico de tres despachos. Mario Cortés, concejal responsable de Promálaga, sociedad municipal bajo la que se encuentra la gestión del Palacio de Ferias, explicó a este periódico que, los análisis recabados de los estudios Arquitectura de Guardia, Ángel Asenjo y GG2 Arquitectos, han arrojado unos costes estimados que el Consistorio considera en este momento inasumibles, a no ser que disponga de ayuda de otras administraciones.

Cortés no detalló cuáles son los presupuestos que han aportado estos estudios como inversión necesaria orientativa, pero señaló que se trata de cifras que alcanzan los ocho dígitos. «Nos quedaremos con las ideas recabadas, pero de momento no hay disponibilidad presupuestaria», señaló el concejal, quien apuntó que no se ha reservado partida alguna en las cuentas de este año, que todavía no están aprobadas.

Por su parte, la directora del Palacio de Ferias, Yolanda de Aguilar, informó de que se van a abonar 15.000 euros en total a los tres equipos de arquitectura que han elaborado los estudios técnicos previos por las horas de trabajo empleadas, pero no se seguirá por ahora con la siguiente fase del procedimiento previsto que sería encargar a uno de ellos la elaboración de las características de la ampliación para sacar a concurso la realización de la actuación. «No se va a seguir ahondando técnicamente hasta que no se decida cómo se va a llevar a cabo este proyecto», admitió De Aguilar, quien comentó que los responsables de la Gerencia de Urbanismo le han recomendado que frene este procedimiento porque encargar las bases del concurso para contratar el proyecto a uno de los tres estudios de arquitectura seleccionados para los primeros estudios técnicos implica que sus profesionales no podrían aspirar a ese encargo. De ahí que, según indicó, lo más probable es que las bases de la ampliación sean trazadas por los propios técnicos municipales.

No obstante, la directora del Palacio de Ferias confió en que este proyecto siga vivo y que pueda acometerse a corto plazo. «Hay que empezar ya si lo queremos listo para dentro de cinco años. No pienso pararlo porque va a hacer falta», añadió.

Quince años después de su puesta en marcha, el Palacio de Ferias de Málaga se ha quedado pequeño. En 2017, el centro tuvo que renunciar a acoger algunos eventos por carecer del sitio necesario para albergarlos. El Palacio quiere disponer de un nuevo espacio de 10.000 metros cuadrados (los actuales pabellones suman unos 17.000 metros cuadrados) que pueda dividirse en dos salas que deberán contar con el mayor número de elementos convertibles y retráctiles para ofrecer una gran variedad funcional. Asimismo, prevé ampliar su superficie de aparcamientos.