El Ayuntamiento de Málaga eliminará la necesidad de solicitar permisos en obras menores en viviendas Fernando González La Junta de Gobierno Local aprueba el proyecto de ordenanza que permitirá también ampliar las declaraciones responsables y que persigue agilizar las concesiones de licencias de obras AGUSTÍN PELÁEZ Málaga Viernes, 8 junio 2018, 12:08

Los vecinos de Málaga capital que tengan en mente realizar obras menores o de escasa entidad en el interior de sus viviendas y en zonas comunes de sus edificios como reparaciones puntuales, sustitución de sanitarios, carpintería y cerrajería interior, pintura o sustitución de ascensores en sus casas, no estarán obligados a solicitar permisos ante el Ayuntamiento una vez que entre en vigor el proyecto de ordenanza de tramitación de licencias urbanísticas, declaraciones responsables y demás medios de intervención en el uso de suelo y la edificación. El proyecto ha sido aprobado hoy por al Junta de Gobierno Local y todavía tiene una larga tramitación por delante, por lo que se estima que su entrada en vigor no será hasta octubre próximo. Al menos, así lo ha señalado el teniente de alcalde delegado de Ordenación del territorio y Vivienda, Francisco Pomares, que ha explicado que la modificación se enmarca dentro de las acciones que viene desarrollando Urbanismo para agilizar y simplificar las licencias de obras.

Los cambios que introduce la norma supondrán que el Ayuntamiento deje de ingresar en torno a unos 300.000 euros al año por la tramitación de las más de 4.000 declaraciones responsables que los ciudadanos ya no tendrá que presentar al no tener que solicitar licencia para acometer las pequeñas intervenciones para reformas en sus casas. Aunque el Consistorio pretende que como contrapartida se incremente a inversión en obras mayores mediante la agilización de las mismas.

Asimismo, la nueva ordenanza ampliará el número de supuestos que podrá acogerse a la declaración de responsable y que ahora necesitan de licencia de obra.

Las únicas pequeñas reformas en viviendas que no se podrán beneficiar de la eliminación de tener que pedir licencia son las que se encuentran en edificios protegidos.

Según Pomares, la elaboración de la ordenanza ha estado precedida de un proceso de consulta. Una vez aprobado el proyecto por la Junta de Gobierno Local, se abre ahora un proceso para la presentación de enmiendas por partes de los grupos políticos, para después pasar a aprobación inicial en la Comisión de Ordenación del territorio y posteriormente a pleno. Posteriormente habrá una nueva etapa de participación con la apertura de un periodo de información pública de 30 días.

El concejal ha explicado que entre las obras que no necesitarán licencia urbanística ni declaración responsable están las que se vayan a ejecutar en el interior de la vivienda o en zonas comunes de edificios de viviendas siempre que no se sustituya o elimine tabiquería, ni afecten a elemento estructurales, ni se ejecuten en inmuebles con protección especial. Las obras podrán consistir en sustitución o reparación de revestimientos interiores, reparación puntual de instalaciones que incluya o no sustitución de maquinaria o contadores, de saneamiento, fontanería, electricidad, gas, telecomunicaciones, climatización, solar térmica y demótica, siempre que no conlleve el trazado de huevas redes, la sustitución de una red por otra nueva ni se afecte al subsuelo.

La nueva norma que inicia con el acuerdo de la Junta de Gobierno su tramitación supondrá un aumento de la declaraciones responsables (no suponen la ausencia de control municipal, sino que este se efectuará en un momento posterior) de en torno a un 60%. Más de dos tercios de estas declaraciones responsables se tramitan en el mismo día.

En cuanto a las obras sujetas a licencias se limitará a los supuestos en los que un control a posteriori se produciría demasiado tarde. La ordenanza prevé una nueva clasificación de obras (ya no será licencias de obra menor o licencias de obra mayor). Así, se crea una para obras de tipo 1, que son para aquellas de cierta complejidad técnica o urbanística que deben estar debidamente estudiadas y justificadas mediante un proyecto básico o que requieran proyecto de ejecución. Según Pomares, suelen ser unas 400 al año.

Se crea otra licencia para obras de tipo 2, que con una menor complejidad, exigen una memoria descriptiva y gráfica.

En las obras de tipo 3 se encuadran la de muy escasa complejidad pero que por su ubicación no pueden tramitarse mediante Declaración Responsable.

Pomares ha manifestado que el equipo de gobierno espera conseguir con esta nueva ordenanza una mayor agilidad a la hora de otorgar las licencias de obras, con el fin de incentivar la inversión en la capital. En este sentido, el edil ha manifestado que es muy probable que este año las concesiones de licencias urbanísticas puedan alcanzar los 800 millones de inversión, mientras que en 2015 superaron los 500.

Para el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda será a finales de 2019 cuando se pueda valorar lo que la ordenanza va a suponer para la ciudad.