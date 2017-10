Ayuntamiento y Educación se reúnen el viernes para buscar un consenso que permita a los clubes de Málaga entrenar El alcalde de Málaga, en una visita un colegio / SUR La concejala de Deportes asegura que acuden con «ánimo constructivo y ganas de alcanzar un acuerdo», pero reclama «seguridad jurídica» para los equipos FRANCISCO GUTIÉRREZ Martes, 24 octubre 2017, 18:29

El Ayuntamiento de Málaga y la Delegación de Educación buscarán un acuerdo que permita salvar las diferencias que mantienen ambas administraciones y que permita a los clubes de baloncesto base seguir entrenando en las instalaciones de los centros educativos. El Ayuntamiento ha solicitado una reunión, que se ha fijado para este viernes, al mediodía.

El objetivo de este encuentro es alcanzar un acuerdo que asegure que los clubes de baloncesto puedan seguir entrenando en las instalaciones deportivas de colegios e institutos públicos de la capital. Son siete los clubes que utilizan estas instalaciones, en otros tantos centros públicos.

El enfrentamiento entre ambas administraciones arranca de finales del curso pasado, cuando el Ayuntamiento comunicó a dos colegios, el Lex Flavia Malacitana y el Félix Revello de Toro, sendas multas de 12.000 euros por incumplir la normativa sobre ruidos. El 'tono' ha ido subiendo en estos últimos meses, hasta el punto de que ayer por la mañana la delegada de Educación, Patricia Alba, señaló que la única salida para ampliar el horario de uso de las instalaciones educativas es la firma de un convenio de colaboración, a lo que la concejala de Deportes respondió que el Ayuntamiento estaba siendo «chantajeado», enfrentándolo a los clubes. El alcalde ha terciado en la polémica y ha asegurado su «clara voluntad» de firmar los acuerdos «necesarios y posibles para que clubes de baloncesto puedan utilizar pistas de centros educativos».

La concejala de Deportes, Elisa Pérez de Siles ha afirmado que el objetivo del Ayuntamiento en esta reunión es asegurar que los clubes puedan usar las instalaciones deportivas de los colegios públicos con todas las garantías, y recuerda que «el convenio que la Junta quiere hacer firmar al municipio no permite que éste ceda a terceros el uso de las instalaciones deportivas de los centros de enseñanza». Por esto, asegura, no se ha firmado aún este convenio de colaboración, porque «no tiene en cuenta a los clubes, ya que el convenio no contempla que estén autorizados para disponer de las instalaciones».

Según ha afirmado, el Ayuntamiento acudirá a la reunión del viernes «con ánimo constructivo y ganas de alcanzar un acuerdo, pero no aceptará fórmulas que impidan a los clubes disfrutar de instalaciones públicas con total seguridad jurídica».

En enero de este año, la Junta publicó un decreto que regula el uso de los centros docentes en horario no escolar. Según esta normativa, las actividades en los centros deben terminar a las 8 de la tarde. Para ampliar este horario, es necesario un convenio con los ayuntamientos, responsables de lo que pueda suceder en este horario ampliado. El Ayuntamiento lamenta que Educación sea «inflexible» y no se les hayan aceptado alegaciones ni modificaciones al convenio planteado desde Educación. Mientras Patricia Alba considera que se trata de actividades deportivas ajenas a los centros, que ceden estas pistas por falta de instalaciones municipales, la concejala responsabilizaba a la Junta de la falta de equipamientos deportivos, algo que «hace en Sevilla, pero no en Málaga», dijo Pérez de Siles.

Consecuencia de esta polémica por los ruidos ha sido, de momento, la suspensión de actividades en el Lex Flavia. El CD Adesa Málaga ha tenido que buscar acomodo en el colegio matriz así como en pistas de Ciudad Jardín cedidas por el Ayuntamiento. El CD Puerta Oscura ha visto reducido el horario de sus entrenamientos, desde el lunes pasado, cuando la dirección del colegio comunicó al club que debían ajustarse al horario establecido en el decreto de la Junta. Este sábado, deportistas y padres de varios clubes se manifestaron ante el Ayuntamiento para reclamar que se alcance un acuerdo y se permita, mediante este convenio de colaboración, que se amplíe el horario de los entrenamientos.