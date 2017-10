El Ayuntamiento de Málaga aprueba impulsar la implantación de una universidad privada

El edil de Ciudadanos, Alejandro Carballo, demostró tener cintura, como decía guasón la comisión el independiente Juanjo Espinosa. El naranja giró sólo 90 grados de la moción sobre la instalación de una universidad privada en Tabacalera. Hecha la exposición, argumentos a favor de la tecnología y el crecimiento del saber y la importancia de que se implantara en la zona oeste de la ciudad, y observando Carballo que la oposición de izquierdas se negaba en rotundo a que una universidad privadas se instalase Tabacalera, se autoenmendó para sacarla de este recinto (para el que pedía un canon) y cambiar el sentido de la iniciativa, en la que se insta al Ayuntamiento de Málaga a intensificar las gestiones para implantar progresivamente una universidad privada en la zona oeste de la ciudad, que complemente la oferta de la UMA.

Con el pequeño cambio de rumbo, sacarla de terrenos públicos, Carballo se ganaba el apoyo de IU-Málaga para la Gente y del edil independiente Juanjo Espinosa. La edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, proponía el edificio de Correos para la universidad, pero desde luego no un espacio público;y Espinosa bromeaba con el ‘dejar hacer, dejar pasar’ del liberalismo de Adam Smith para explicar que C’s había dado un salto no queriendo tener injerencias en los asuntos privados a ser valedores de la empresa privada desde lo público. Doña, sin dar muchos rodeos, dijo consabido: que el PSOE apoya la educación pública, pero debe ser sólo en Málaga porque en Sevilla la Junta aprobó la instalación de la Universidad Loyola (Compañía de Jesús). La edil de Málaga Ahora, Isabel Jiménez, abominó de los canon que el Ayuntamiento de Málaga acaba por no cobrar, y se posicionó con el PSOE.

Aún así, el 70% de la Corporación, como presumía Carballo en Twitter, había aprobado favorecer la instalación de una universidad privada en Málaga, así como instar a la Junta a que facilite los trámites para su implantación. Queda clara la voluntad de la comisión de pleno de Derechos Sociales, Cultura y Educación del Ayuntamiento, sólo falta que el Gobierno andaluz se retrate.

Pintura versus pizarras

El momento ‘y tú más’ del día llegó con la iniciativa que presentaba la socialista Lorena Doña por los colegios de la Palma-Palmilla a los que el Ayuntamiento les había pedido que se rascaran el bolsillo para pagar parte de las lacas para pintarlos y que los operarios los ponía el Consistorio con los fondos Aepsa. La portavoz del ampa del colegio José Moreno Villa Rocío Estades dijo, sin dar muchas vueltas, que su centro tenía que desembolsar de 500 a 1.000 euros de pintura porque el Ayuntamiento sólo compraba 12 lacas mientras que la edil de Cultura, Gema del Corral, insistía en que ella tenía entendido que sólo eran 60 o 70 euros. El baile de cifras era obtuso, momento en el que la edil socialista Doña aprovechaba para vengarse con el típico donde las dan, las toman, explicando que estaban mal acostumbrados a que el PPtrajese cada pleno un asunto educativo para pedirle a la Junta que cumpla sus obligaciones que, por comparación, el asunto de que los padres pagasen la pintura como mínimo no era muy ético.

Del Corral se descargó para sacar lo mejorcito de cada casa, arguyendo que la Junta no podía dar lecciones cuando no pagaban ni los ventiladores de Lex Flavia, ni las pizarras del Benito Pérez Galdós, y así una larga lista, por lo que pidió enmendar la moción exigiéndole a la Junta que pusiese este dinero que había aportado el Ayuntamiento, al igual que el PSOE le pedía al Consistorio que sufragase la totalidad de la pintura o el papel higiénico y el jabón que le pedían comprar a los padres para «optimizar gastos». Un debate de lo más elevado. Cuantos más trapos sucios se sacaban de Junta y Ayuntamiento, de banda a banda, más alucinaba el respetable en la sillería. Al final, Doña arrimaba el ascua a su sardina y conseguía que le aprobaran que el Ayuntamiento entregue un informe con las deficiencias y problemas de conservación en los colegios. Como en la ochentera Falcon Crest ‘to be continued’...

¿A dónde han ido a parar los once falsos autónomos?

Llegó la comparecencia que exigía la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, al edil de Economía y portavoz popular, Carlos Conde, sobre las sentencias de los falsos autónomos que ha perdido el Ayuntamiento de Málaga en los dos últimos años por despidos improcedentes y nulos.

Conde, al que el asunto no le hace ni pizca de gracia, como ha dejado entrever en muchas ocasiones, empezaba escurriendo el bulto explicando que la oposición sabía perfectamente que podía acceder a todas las sentencias a través de la asesoría jurídica, como ya se había aprobado, y que él, aunque no era portavoz de la asesoría jurídica, iba a informar. Preámbulo un poco innecesario si más tarde iba a dar casi todos los datos.

Así Conde dijo que había cuatro sentencias por despido nulo de cinco personas que recurrieron al TSJA, que han tenido que se readmitidas en el OMAU, aunque hay recurso del Ayuntamiento al Supremo. En este caso, hay cinco personas readmitidas, de la que una renunció a su puesto, como pudo conocer este periódico este verano. En cuanto a despidos improcedentes, hay seis sentencias, cinco firmes: tres personas que trabajaban en el Servicio Técnico de Limpieza y dos en Medio Ambiente, todos despedidos e indemnizados. Hay un fallo de un sexto de OMAUrecurrido.

Conde reiteró que las plazas del OMAU, que ocupan cuatro personas que han readmitido por despido nulo saldrán a concurso, «ya que éste no puede ser un mecanismo para entrar por la puerta de atrás». Quedó un dato esencial en el tintero:¿Qué le han costado al Ayuntamiento las indemnizaciones y salarios de tramitación de estos once casos? Aquí esta el quid.