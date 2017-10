El Ayuntamiento anuncia que firmará «bajo chantaje» el convenio con Educación para que entrenen los clubes Manifestación del club Puerta Oscura este sábado / Álvaro Cabrera La delegada ofreció ayer una vez más este acuerdo como único mecanismo para ampliar los horarios FRANCISCO GUTIÉRREZ Martes, 24 octubre 2017, 01:08

El Ayuntamiento de Málaga está estudiando la «fórmula jurídica» para firmar el convenio de colaboración ofrecido por la Junta de Andalucía para que los clubes deportivos puedan utilizar las instalaciones de los centros docentes y está previsto que el alcalde lo firme en breve. Pero la concejala de Deportes, Elisa Pérez de Siles, denuncia el «chantaje» al que ha sido sometido el Ayuntamiento, enfrentándole con los clubes deportivos, por una responsabilidad, la gestión de las instalaciones y la autorización de actividades, que es «de la comunidad educativa».

Ayer por la mañana, la delegada de Educación, Patricia Alba, insistió en que la única posibilidad de atender la demanda de los clubes de más horas para sus entrenamientos es que se firme un convenio entre Educación y Ayuntamiento, para que sea el municipio el que asuma la responsabilidad de lo que pudiera ocurrir en este horario ampliado. Y aquí radica el desencuentro entre Ayuntamiento y Educación.

Para Pérez de Siles, el origen del problema es el decreto de horarios que este año publicó la Junta, porque «hasta ahora no había ningún problema». Según esta normativa, las actividades en los centros deben terminar a las 8 de la tarde. Para ampliar este horario, es necesario un convenio con los ayuntamientos, responsables de lo que pueda suceder en este horario ampliado. E interpreta este convenio como un «chantaje», pues es inflexible y no se les han aceptado alegaciones ni modificaciones. Mientras Patricia Alba considera que se trata de actividades deportivas ajenas a los centros, que ceden estas pistas por falta de instalaciones municipales, la concejala responsabilizaba a la Junta de la falta de equipamientos deportivos, algo que «hace en Sevilla, pero no en Málaga», dijo Pérez de Siles.