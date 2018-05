El Ayuntamiento advierte que las obras de la Alameda son para ganar espacio para el peatón y no para saturarlo de terrazas El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento, Carlos Conde, pide a la Junta que se ponga se ponga las pilas y cierre la herida del Metro en el lateral norte AGUSTÍN PELÁEZ Viernes, 18 mayo 2018, 12:27

Aviso a navegantes. El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga no tiene ninguna intención de permitir que la transformación de la Alameda sirva para que esta zona de la ciudad sea tomada por las terrazas de bares y restaurantes. «Tenemos que ser conscientes de que va a suponer una de las mayores transformaciones que va a sufrir la ciudad en los últimos años, y que va a suponer un cambio para mejorar un entorno que se recuperará para uso vecinal y turístico, y no para el uso del vehículo privado», ha manifestado el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, durante su comparencia para dar a conocer los acuerdos de la Junta de Gobierno Local. Conde ha advertido además que el Ayuntamiento será muy cuidadoso para que una vez acabadas las obras no se produzca una saturación «porque los negocios decidan extender sus terrazas hasta el límite de la zona peatonal. Somos conscientes de que debemos dar esos usos también, pero el sentido común nos dice que no puede ser que ese magnifico bulevar sea tomado literalmente por las terrazas». El concejal del PP ha insistido en este sentido en que la idea es que este espacio privilegiado sea para el paseo y el disfrute de los vecinos.

Asimismo ha indicado que las obras que el Ayuntamiento realizará en la zona central y sur serán complicadas, aunque ha asegurado que se ejecutarán con bastante celeridad, por lo que ha exigido a la Junta de Andalucía que se ponga las pilas y acelere también los trabajos del Metro que se llevan cabo desde el Callejón del Perchel hasta la Alameda. «Hay que zanjar que esa zona esté tomada por las obras del Metro desde hace tiempo. Espero que una vez que se hagan los bulevares central y sur miremos al norte y también esté hecho», ha señalado.

Y es que en opinión de Conde, la Junta no puede tener «condenada» una ciudad tanto tiempo por culpa de falta de tramitación, «aunque excusas han dado muchas. Esta zona abierta en canal por el Metro no invita a ser una ciudad atractiva», ha insistido el portavoz del equipo de gobierno.

Sobre las incomodidades que ocasionará las obras de la Alameda, ha manifestado que el Ayuntamiento va a intentar hacerlas compatible con la movilidad, mediante los trabajos necesarios en el Paseo de los Curas y Manuel Agustín Heredia, para que la fluidez sea la máxima posible. No obstante, ha señalado que hay que ser conscientes de que las incomodidades que sufra el tráfico privado durante las obras serán las mismas que sufra también una vez acaba la transformación. «Los itinerarios y recorridos van a ser modificados. El espacio dará prioridad al peatón y el transporte público, no al vehículo privado».

Junta de Gobierno

Sobre los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, Conde ha destacado la aprobación de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Centro Español de Solidaridad de Málaga, proyecto Hombre, para financiar el desarrollo el programa Rompecabezas , que persigue prevenir y reducir el consumo de sustancias en menores en riego de drogodependencia. El Ayuntamiento destinada este programa 40.000 euros.

Por otra parte, también ha dado luz verde a un convenio con la asociación de pacientes anticoagulados y coronarios de Málaga (APAM) y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria para desarrollar un programa de rehabilitación cardiaca multidisciplinar como refuerzo extrahospitalario para las personas con patología coronarias que hayan superado las fases de ingreso hospitalario y convalecencia con derivación al centro de salud.

Asimismo ha aprobado dos convenios, uno con la Fundación José Manuel Lara y otro con la editorial Páginas de Espuma para la organización de los premios Málaga de Novela y Ensayo.