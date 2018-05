El Ayuntamiento admite que se equivocó en las obras de la plaza de la Merced Hundimiento de los adoquines de la plaza de la Merced (archivo). La renovación del pavimento de la calzada del lateral oeste se ha presupuestado en 135.000 euros JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 30 mayo 2018, 13:56

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento ha admitido este miércoles que se equivocó en la realización de las obras para renovar la plaza de la Merced que desarrolló entre febrero y diciembre de 2011. «Nos equivocamos, todo el mundo se equivoca y cometemos errores. Se tomarán las medidas oportunas para subsanarlos», ha afirmado el gerente de Urbanismo, José Cardador, en un consejo monográfico solicitado por el PSOE para abordar los desperfectos en las calzadas sur y oeste de la plaza que provocan frecuentes caídas de peatones y dificultan la circulación.

Según se ha explicado en el consejo, el director de la obra, ya jubilado, tomó la decisión de no sustituir parte del suelo natural sobre el que se ejecutó el pavimento, pese a que Cemosa lo recomendó en un informe, por la presencia de restos arqueológicos no previstos y las vibraciones que se registraron en los edificios colindantes. «Pensó que estaba haciendo lo mejor posible. No era un suelo seleccionado para la obra pero sí se vio como tolerable. No era perfecto pero igual sí serviría«, ha apuntado Paloma Muñoz, técnica del departamento de Arquitectura e Infraestructuras. Según ha explicado, a la decisión de no sustituir el terreno, sobre el que se aplicó la zahorra, el hormigón, el mortero y los adoquines de basalto, se sumó el elevado nivel freático de la zona. »Está saturada de agua, el freático está a tres metros de profundidad, el problema es de abajo a arriba«, ha comentado, por ello se ha acelerado el deterioro del pavimento de las calzadas oeste y sur de la plaza.

Urbanismo ya ha presupuestado en 135.541 euros la sustitución de la calzada oeste y aún no ha calculado lo que costará la sur, que se incluirá en el proyecto para renovar la calle Álamos. La realización de ambas actuaciones está aún pendiente de varios trámites internos. En primer lugar se reparará el vial oeste.

El viceportavoz del PSOE, Sergio Brenes, ha calificado de «chapuza» la obra de la plaza de la Merced y ha pedido que se sepa si Urbanismo pagó por el terreno que no se sustituyó finalmente, cuestión que no ha sido aclarada por los responsables de la Gerencia y sobre la que se ha acordado pedir un informe técnico complementario.

La Gerencia tampoco ha aportado aún el documento en el que se recoja la decisión del director de obra de no sustituir el terreno como estaba previsto, según ha criticado la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo. Por su parte, a raíz de una pregunta del concejal de Ciudadanos Alejandro Carballo, se ha desvelado que sustituir la explanada de suelo habría implicado tres semanas más de duración para una obra que empezó a cuatro meses de las elecciones locales de 2011 con un plazo de cuatro meses y medio. No obstante, finalmente no concluyó hasta diciembre.

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha rechazado que tras este asunto estén las prisas por terminar la obra para las municipales de 2011, y ha defendido el papel de los técnicos que participaron. «Estamos de acuerdo en que no fue una decisión acertada, los informes lo dejan claro, pero no hay que meter más los dedos con personas que ya no están», ha remarcado al tiempo que ha animado al PSOE a acudir a la Fiscalía «si tiene dudas» sobre este tema.