A la avenida Carlos Haya le salen muchos ‘novios’

La Universidad de Málaga tiene encargado un estudio sobre la Memoria Histórica en las calles de Málaga capital, el mismo que el grupo municipal popular dice esperar para darle cumplimiento a la ley. El PP es el único partido que no quiere mover ficha, por ahora, con el cambio del nombre de la avenida Carlos Haya, ya que aunque este aviador franquista hizo más de 300 servicios de guerra para el bando nacional durante la contienda civil, estima que debería quedar constatada la idoneidad por parte de la UMA habida cuenta de los problemas iniciales que hubo con los cambios de calles en el Madrid de Manuela Carmena, como subraya la edil de Cultura, Gema del Corral. El artículo de la Ley de la Memoria Histórica, que impulsó Zapatero en 2007, que trata esta cuestión es el 15, que indica que las Administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la dictadura. Hablando de Carlos Haya, el Gobierno andaluz no dudó en cambiarle el nombre al hospital pero la modificación fue tan insulsa y tan poco rompedora, Hospital Regional Universitario de Málaga, que todo el mundo le sigue llamando Carlos Haya.

Era precisamente la Ley de la Memoria Histórica a la que hacía alusión el lunes la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, cuando autoenmendaba su moción en la comisión de Derechos Sociales y pedía que la citada avenida fuese modificada por 4 de diciembre de 1977, fecha en la que en las ciudades andaluzas se realizaron manifestaciones en pos de la autonomía y jornada en el que murió de un disparo el militante de CC.OO., Manuel José García Caparrós. Todos los grupos votaron que sí por unanimidad (menos Ciudadanos, cuyo edil Alejandro Carballo estaba ausente en la junta de portavoces). Una crisis sobrevoló sobre esta aprobación, ya que el PP, el PSOE y Málaga Ahora alegaban que no se habían enterado de la propuesta o que la consideraban tan sólo un deseo, lo que motivó que anteayer la secretaria de la comisión tuviera que escuchar la grabación para dar fe de que la autoenmienda de Ramos que se aprobó había sido así de taxativa. El cambio de la avenida llegará hoy en forma de dictamen al pleno, donde debe ser refrendado. Vistas las posiciones de todos, el PPya adelantado que votará en contra porque espera el informe de la UMA, y Ciudadanos estima que, de cambiarse el nombre, para ellos debería llamarse Camino de Antequera, «como se le conoce», subraya Carballo.

Para Málaga Ahora, que hoy sí apoyará el dictamen de la modificación, sería más interesante que se llamara avenida Norman Bethune por la labor humanitaria de este médico canadiense que asistió a la población que salía de Málaga y que era bombardeada en la carretera de Almería. El PSOE también votará a favor, pero estima que los cambios de calles deben verse en el seno de la comisión de la Memoria Histórica.

Como todo hace prever que no saldrá adelante, el PPpropuso una moción institucional para reconocer el 4 de diciembre, que estaría esta mañana firmada por los cuatro grupos a la espera de que se sumase a última hora IU de no conseguir que ‘su dictamen’ se aprobara. Pero es obvio que en todo este totum revolutum aflora una realidad: el nombre de la avenida Carlos Haya está en la picota.

Funcionamiento. Al alcalde le ‘medirán’ los tiempos

De la Torre. / Ñito Salas

El edil de Ciudadanos Alejandro Carballo, que juega a su vertiente de poli malo estos días para contrarrestar a un Juan Cassá que no quiere meterse en tantos charcos, aprovechó la junta de portavoces del lunes para hacer lo que ya había adelantado:recordarle al alcalde Francisco de la Torre que cuando intervenga para defender mociones populares, es decir el planteamiento político de su grupo frente a los demás, debía ceñirse a los tiempos estipulados. Otra cosa es que dé cuenta de sus acciones como alcalde o de asuntos sobre la gobernanza.

De la Torre dijo que intentará no excederse y se excusó porque en su mesa, la de la presidencia, no se corta el micrófono cuando se llega al tiempo acordado. Tras decirlo, a Carballo se le sumó en tono jocoso el edil de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, y entre ambos le dijeron que no se preocupara que ya le avisarían cuando llegase al tope de minutos que tenían adjudicado todos los demás. Tempus fugit.