Autoescuelas retoman hoy las protestas para exigir soluciones ante la huelga de examinadores Pese a las medidas anunciadas por Tráfico, creen que la situación actual de los centros para futuros conductores es «nefasta» SUR MÁLAGA. Lunes, 24 julio 2017, 00:25

Un grupo de autoescuelas de la provincia ha convocado de nuevo para este lunes una manifestación para exigir soluciones a la Administración ante la huelga que los examinadores de tráfico llevan secundando desde el pasado mes de junio. La protesta, apoyada por la Asociación Provincial de Autoescuelas, convoca a los 180 centros de Málaga.

La manifestación, que será motorizada, comenzará a las 08.30 horas de esta mañana en la zona del recinto ferial del Cortijo de Torres, continuando por camino de San Rafael y el paseo marítimo Antonio Machado hasta alcanzar a la Alameda Principal, y tiene previsto llegar sobre las 13.30 horas de vuelta a la Jefatura Provincial de Tráfico.

Según explicó ayer a Europa Press uno de los representantes de la convocatoria, Francisco Medina, la situación actual de las escuelas es «nefasta» y valora como «fundamental» el poder realizar los exámenes de tráfico a los alumnos. Ello pese a que el pasado día 18 la Dirección General de Tráfico (DGT) anunciara que contará a finales de 2018 con cien examinadores más en plantilla, una parte de los cuales serán militares.

Medina detalló que habitualmente tienen «un examen por semana», y desde el inicio de la huelga han pasado «de cuatro exámenes al mes a uno», lo que supone una reducción del 75 por ciento, concretando que en algunos centros están incluso por debajo de ese volumen de exámenes. «He despedido a profesores, he tenido que prescindir de personal de administración porque no es sostenible, incluso los alumnos no quieren ir a exámenes teóricos puesto que saben que no se les podrá examinar de tráfico», explicó Medina sobre su autoescuela, insistiendo en que algunos centros «están abocados al cierre».