Las autoescuelas cifran las pérdidas por la huelga en 40 millones y piden soluciones SUR Martes, 17 octubre 2017, 00:52

málaga. Las autoescuelas cifran en 40 millones de euros las pérdidas económicas en toda España causadas por el paro de los examinadores y piden diálogo para solucionar la situación entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y éstos. Más de 170.000 alumnos a nivel nacional no han podido examinarse desde que comenzaron los paros, debido al «servicio mínimo» que ofrecen los examinadores al realizar las pruebas una vez al mes, según informó a Efe el portavoz del colectivo, Salvador Ortiz.

«Nosotros, lo que queremos es que las dos partes se sienten a dialogar y encuentren la solución», dijo Ortiz, durante una concentración ante la Jefatura Provincial de Tráfico en Málaga. Así, resaltó que muchas personas esperan el carné de conducir para trabajar, ya sea con los camiones o simplemente para desplazarse como es el caso de muchos jóvenes que aguardan por el permiso de conducir de la moto.

Según Ortiz, el problema se inició hace dos años con la jubilación y retirada de muchos examinadores, cuyos puestos no se han cubierto; «eran más de 700 y ahora hay 500, a los que la Administración no les da lo que les prometió». Añadió que 130 autoescuelas han cerrado porque no pueden afrontar el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ni hacer frente al resto de los gastos correspondientes, «las empresas pequeñas están en un precipicio, nadie nos escucha».

Los examinadores a través de su asociación han informado de que amplían el período de huelga hasta noviembre y diciembre, y que además, han realizado una contrapropuesta a la DGT pero no ha habido respuestas.