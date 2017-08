Los autoescuelas aseguran que «aún queda mucho» para recuperar la normalidad

Pese a la desconvocatoria de la huelga de examinadores, los autoescuelas de la provincia aseguran que «aún queda mucho» para recuperar la normalidad y que se puedan celebrar todos los exámenes prácticos pendientes.

El presidente de la asociación en la provincia, Antonio Martín, asegura que la huelga ha dejado a 4.000 alumnos sin poder examinarse, y que la recuperación de los exámenes diarios no supone la normalización completa, ya que en agosto hay menos funcionarios para realizar las pruebas y el número de alumnos que se pueden presentar a los exámenes sigue siendo reducido, sobre todo en las comarcas.

Por ello pide disculpas a los miles de alumnos que no se pueden examinar y les informa de que las autoescuelas se encuentran tan indefensas como ellos, «además de estar sufriendo unas consecuencias gravísimas en el tema laboral». Recuerda que en el examen teórico no hay problemas pero que en el caso de los de circulación «además de no tener la responsabilidad, tampoco tenemos la posibilidad de revertir la situación».