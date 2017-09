Antonio Martín: «A diario nos llegan los dramas de gente que necesita el carné para trabajar» Antonio Martín, en la sede de la Asociación Provincial de Autoescuelas, que preside. / Fernando González Presidente de la Asociación Malagueña de Autoescuelas. El atasco, que ya deja a unos 4.000 estudiantes a la espera del examen práctico, se agravará con la nueva convocatoria de huelga durante este mes IGNACIO LILLO Málaga Lunes, 11 septiembre 2017, 00:32

Las autoescuelas de la provincia tienen ya a unos 4.000 estudiantes formados y a la espera de examinarse de la parte práctica del carné de conducir, que no pueden acceder a esta prueba a causa de la huelga de examinadores. Antonio Martín preside la Asociación Malagueña de Autoescuelas desde hace más de 15 años, y recalca que en este tiempo nunca ha vivido «una situación tan crítica como la actual».

–¿Cuál es la situación con los examinadores en estos momentos?

–De momento, estamos sin servicios mínimos y sin exámenes de lunes a miércoles, sólo los jueves y viernes. Esto quiere decir que, contando el festivo, habrá siete días de exámenes prácticos para toda la provincia en septiembre. Esto va a ser la puntilla.

–Por tanto, ¿cuántos alumnos se podrán examinar en septiembre?

–Si es en Málaga capital podrán ir 13 alumnos por examinador, unos 130 cada día; pero en Antequera y Marbella son nueve, y en Ronda, siete. Así que el atasco crecerá bastante en septiembre, seguiremos aumentando la lista de espera y los problemas. En la capital sólo se pueden examinar a tres alumnos por cada profesor.

–¿Cuántos exámenes se han dejado de hacer desde que comenzó la huelga en Málaga?

–Se han dejado de hacer unas 6.000 pruebas en la provincia, lo que equivale a que 4.000 personas están esperando, porque no todo el mundo aprueba a la primera. Son estudiantes que ya están preparados. Si añadimos los que tienen la teórica aprobada pero no han empezado las prácticas estaríamos hablando de más de 6.000 alumnos.

–¿Qué dicen los alumnos?

–A diario nos llegan los dramas de mucha gente que necesita el carné para acceder a un puesto de trabajo. Las empresas de transporte nos están llamando para intentar contratar a conductores.

–Cómo es la situación en las autoescuelas a causa de los paros?

–Esto es catastrófico, los examinadores nos están haciendo polvo. Reclamamos a la administraciones que lo solucionen ya, como sea, porque esto no afecta sólo a los alumnos y las autoescuelas, sino también a otros sectores. La venta de coches se va a paralizar dentro de dos meses. Los vehículos que se compran ahora son de los que han aprobado hace entre tres y cinco meses. Aparte están los talleres, seguros, etc. Pero a nosotros lo que nos preocupan son nuestros alumnos y empresas, y hay que solucionarlo ya, no podemos estar a expensas de decisiones técnicas y políticas que juegan con nuestro futuro.

–¿Ha tenido que cerrar ya algún centro por esta causa?

–La puntilla se la han dado a dos autoescuelas y a cuatro secciones (delegaciones) en la provincia, cuyo cierre se ha precipitado por la huelga. Otras cuatro, dos matrices y dos secciones, están en proceso, y el cartel lo vamos a poner todos como sigamos así, porque no hay manera de aguantar. No entra nada de dinero, porque no hay matriculaciones nuevas. Pero las autoescuelas siguen abiertas y quiero destacar que en la parte teórica no hay problema, se puede ir a clase, el problema sólo está en la parte práctica. Este es nuestro único salvavidas ahora mismo, porque Hacienda y la Seguridad Social no admiten la huelga como argumento. Y ese el panorama que tenemos en Málaga, con 300 autoescuelas y 1.300 empleados.

–¿Qué pasa con las plantillas?

–Es curioso que se está contratando a más profesores, para poder llevar a más alumnos a examen, pero a la vez casi todas las plantillas han pasado a media jornada, y ahora los están dando de baja, después de haber agotado el recurso de las vacaciones. Ya se están estudiando varios Eres y Ertes, la situación es muy complicada.

–¿Hay solución a la vista?

–Estamos sin solución. Los examinadores piden un incremento de sueldo, de unos 250 euros mensuales. Al parecer, se lo prometieron hace ocho años, y lo tiene que tramitar Hacienda, pero les han dicho que no. Al margen de que sea justa su reivindicación o no, nos están destrozando y no podemos apoyar esta huelga. Aunque la DGT sigue buscando puntos de acuerdo, la decisión depende de Hacienda, y nos dicen que dinero no va a haber, al menos de momento.