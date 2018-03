El autobús de Google hace parada en Málaga: estas son sus actividades formativas gratuitas El tour 'Hub in by Google Actívate' pretende acercar la formación sobre competencias y habilidades digitales a todas las personas interesadas en mejorar su empleabilidad ALMUDENA NOGUÉS Málaga Lunes, 12 marzo 2018, 17:54

Málaga es escala del tour 'Hub in by Google Actívate', un recorrido plagado de actividades gratuitas, en torno a un autobús, cuyo objetivo no es otro que acercar la formación sobre competencias y habilidades digitales a todas las personas interesadas en mejorar su empleabilidad, emprender y, en definitiva, activarse en red.

La cita es esta semana, en el Muelle Uno. Del miércoles 14 al viernes 16 de marzo. Durante la jornada inaugural la Doctora en Periodismo María Sánchez ofrecerá la charla 'Con creatividad e inventiva, y la red como herramienta, todo se consigue en la vida'. Tendrá lugar de 17 a 17.45 horas en el interior del autobús. El acceso es abierto, hasta completar los asientos del vehículo (40 personas).

"En el encuentro repasaremos cómo las empresas continúan hoy su carrera hacia la transformación digital y demandan determinados perfiles especializados para que asuman nuevas competencias. Son, digamos, los deportistas de élite en la era de la cultura digital y los contenidos digitales. Pero existen también competencias digitales básicas, más allá de lo técnico e instrumental, que cualquier profesional tiene hoy que dominar para su éxito, se dedique a lo que se dedique", recuerda Sánchez, quien desde 2009 compagina su trabajo de técnico, como coordinadora de proyectos de Innovación y formación de profesorado en la Universidad Internacional de Andalucía, con su labor docente como profesora asociada de Periodismo en la Universidad de Málaga.

Además, la parada de Google Actívate en Málaga incluye interesantes actividades formativas, networking y mentorías sobre el impulso de marcas digitales o el emprendimiento en red, además de sorpresas como un escape room digital. Se trata de conectar con las oportunidades laborales existentes.

Esta es la agenda de actividades diseñada por Google y que puede consultarse en su web:

MIÉRCOLES 14 DE MARZO

12:30 - 14:30

Ven a tomarte un café con nosotros mientras descubres todo lo que Google Actívate puede ofrecerte

17:00 - 18:00

Inspírate con ella: Charla con María Sánchez González

18:00 - 18:30

Celebra con nosotros la llegada de Google Actívate a Málaga

18:30 - 19:30

Encuentra tu trabajo en la era digital

19:30 - 20:30

Mentoría Express: pregunta a nuestro experto en empleo

JUEVES 15 DE MARZO

12:30 - 14:30

Ven a tomarte un café con nosotros mientras descubres todo lo que Google Actívate puede ofrecerte

17:00 - 18:00

Conoce a personas a las que Google Actívate ya ha ayudado

18:00 - 19:00

Cuida tu marca personal en Internet

19:00 - 20:00

Mentoría Express: pregunta a nuestro experto en marca personal

VIERNES 16 DE MARZO

12:30 - 14:30

Ven a tomarte un café con nosotros mientras descubres todo lo que Google Actívate puede ofrecerte

17:00 - 18:00

¿Te atreves a resolver nuestro escape room digital?

18:00 - 19:00

Descubre cómo emprender

19:00 - 20:00

Mentoría Express: pregunta a nuestro experto en emprendimiento