El ausente voto de Juan Cassá

Pongámonos en antecedentes. Antes del ausente voto del portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, la presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Teresa Porras, había llamado la atención a la concejal de Movilidad, Elvira Maeso, por hablar en voz alta con el edil de Urbanismo, Francisco Pomares. «Es que sólo se os escucha a vosotros». Como si estuvieran en clase. Debiera haber llegado una segunda regañina en la moción de Cs, y no por los naranjas esta vez precisamente. Exponían el portavoz Juan Cassá y vecinos de la zona la necesidad estabilizar la arena de la playa de San Andrés. El PP decidía votar abstención en dos puntos; y uno, a favor. Pero, por arte de birlibirloque sin estar Maeso dentro de la comisión en este instante, alguno de los populares votaba por ella. Protestas, y con razón, de la bancada de la izquierda, por lo que la presidencia sustraía un voto de cada uno de los puntos.

La cosa empezaba a sonar a cachondeo. Señores, céntrense, se puede votar por un compañero edil cuando está dentro del salón de plenos, pero no en su sitio (un pacto tácito, que todos suelen respetar). Lo que no se puede es dar al botón por alguien que ha salido fuera, aunque esté dentro del Ayuntamiento.

Terminaba Cassá con su moción aprobada, pese a las abstenciones, y hacía mutis por el foro a las 14.07 minutos, más de media hora antes de que terminara la comisión de Medio Ambiente. Ya anteayer parece que le cogió gustillo a marcharse antes de tiempo, y lo hizo un cuarto de hora antes de que terminara el debate del estado de la ciudad, lo que el alcalde hizo constar mencionándole. Ayer Porras también lo hacía notar en su turno de palabra, «señor Cassá, que no está», puntualizaba.

Tocaba debatir la moción de IU-Málaga para la Gente para proteger el roquedal de los Baños del Carmen. El PP volvía a hacer uso de la abstención porque Porras pedía esperar el estudio de impacto medioambiental. Ramos se negaba a que le enmendaran porque pensaría ella, y con razón, que no estaba Cassá y que con suerte algún edil popular se ausentaría para cualquier asunto y podría ganarla. Llegaba el momento de darle al botón y sorpresivamente alguien votaba desde un sillón de Ciudadanos. Seis a favor, seis abstenciones. Aprobada.

Maeso, que se daba cuenta, decía honesta que había votado desde el lugar Cassá, y que aparecería que votaba él. Llegaba la segunda regañina de Porras: «a ver si cada uno vota en su sitio». Tono de instituto. Se montaba cierta algarabía, pero parecía que todo se iba a quedar así hasta que el poli malo, que esta vez hacía indudablemente de bueno, el socialista Sergio Brenes, pedía repetir la votación para que Ciudadanos no viese un voto reflejado en las actas del pleno, que no les pertenecía. Lo que se dice un asunto serio. Maeso se cambiaba de sitio, dejaba de dar vueltas, y votaba donde le tocaba. Pregunta que no tiene la intención de ser retórica:¿En la universidad, a la que iba Maeso de profesora, dejan a los alumnos que se muevan tanto de pupitre durante la clase? Los nuevos tiempos de las distracciones multicanales... es que no nos acostumbramos.