Las asociaciones de inmigrantes exigen a España que cumpla con los refugiados Imagen de archivo de un grupo de refugiados llegados a España. / Ministerio del Interior Denuncian en Málaga que el plazo para ubicar a los solicitantes de asilo con los que se comprometió España ha expirado y que de los 17.380 asignados por cupo sólo han sido recibidos 1.983 ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 26 septiembre 2017, 13:05

Desde que comenzara la gran crisis de refugiados y el éxodo masivo de personas a las fronteras de Europa, han sido muchas las asociaciones de inmigrantes las que han levantado su voz para denunciar que España estaba incumpliendo con los acuerdos a los que se comprometió en el marco europeo y que la burocracia iba mucho más lenta de la velocidad a la que llegaban los refugiados. Hoy, justo cuando expira el plazo que se dieron los países miembros de la UE para atender a los refugiados que le correspondían por cupo, España está definitivamente lejos de aquellas previsiones: en concreto, de las 17.380 personas que tendrían que haber llegado a nuestro país hasta el momento, sólo han encontrado acomodo en el programa de asilo 1.983, apenas un 11% de aquella cifra comprometida por el gobierno español.

Por este motivo, este aniversario de la firma de los acuerdos sobre el cupo europeo se ha convertido en un motivo más de denuncia por parte de las asociaciones implicadas en la atención a estos colectivos, que exigen al Gobierno una respuesta “a la altura de las circunstancias”. Así lo ha expuesto esta mañana durante una comparecencia ante los medios el coordinador de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Málaga, Francisco Cansino, quien ha recordado no obstante que “el fin de este plazo no implica el fin del compromiso de estas personas” y que, por lo tanto, la lucha por que la voz de estos colectivos se escuche seguirá presente en sus agendas.

El hecho de que España haya incumplido su compromiso en esta materia afecta directamente a las ciudades que, con ella, se comprometieron a recibir a los refugiados, sobre todo de las nacionalidades sirias, eritreas y yemeníes. Es el caso de Málaga, que también sigue lejos de su compromiso con los refugiados a pesar de que las ciudades no tienen asignado un cupo oficial (sí los países). En este escenario, y a juicio de Cansino, que la provincia haya acogido en este tiempo a “menos de trescientas personas” es, a todas luces, “insuficiente”; y todo ello a pesar de que “Málaga está preparada tanto desde el punto de vista de las infraestructuras como el de la conciencia social para dar ayuda de estas personas”. Esta reflexión la ha puesto sobre la mesa la representante de Málaga Acoge, Gloria Fernández, cuyo colectivo se ha sumado recientemente a la red de organizaciones habilitadas por el Gobierno para dar atención a los refugiados y que hasta este momento estaba en exclusiva en manos de CEAR, Accem y Cruz Roja. En este sentido, Fernández ha destacado que desde Málaga acoge se han habilitado dos pisos con 15 plazas para solicitantes de asilo y que esta red de asistencia se ampliará en breve con 45 plazas.

En la misma línea de denuncia se ha manifestado el presidente de la Plataforma Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, Luis Pernía, quien ha denunciado la “pasividad y demora de las administraciones en la tramitación de los expedientes y la escasa operatividad de la Oficina de Asilo y Refugio”. A nivel local, y según ha añadido Cansino, la oficina municipal especializada en esta atención al refugiado “aún se está montando” desde que se inaugurara el pasado mes de junio, aunque en sus instalaciones “ya se están atendiendo a los solicitantes de asilo”.

Para tratar de presionar a las administraciones para que cumplan, entidades como Oxfam han decidido dar un paso adelante y denunciar a España ante la Comisión Europea. Así lo ha avanzado la portavoz de este colectivo en Málaga, Reme San Alejo, que ha comparado el estado de las cosas en nuestro país con el de otros como Hungría o Austria, que se negaron desde un principio a que se les asignara cupo: “Al menos ellos dijeron que no, pero lo que no puede ser es que España confirmara que sí se iba a sumar a esta ayuda y que al final no haya hecho nada; y por eso la hemos denunciado ante las instituciones europeas”, ha avanzado la portavoz de Oxfam.