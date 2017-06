La asesoría Moreno Brenes

No hay vez que el exportavoz Pedro Moreno Brenes ‘baje’ al Centro –frase usual malagueña aunque no se viva en las cumbres– y no haga una visita a su antiguo grupo municipal, IU, que en tiempos actuales se llama Málaga para la Gente. Convendría que alguna vez se repensaran el nombre, porque entre ellos y Málaga Ahora, se equivocan hasta los munícipes en los plenos. Es lo que tiene llevar Málaga por nombre y a doble banda, que el personal se confunde. Muchísima más gente de la que se piensan. Pero volviendo al asunto de la visita, el profesor universitario no se apea de la chaqueta aunque haga un día de esos en los que uno desearía estar en un glacial. En eso, Moreno Brenes se parece al regidor Francisco de la Torre, al que le ofreció varias veces ponerle una calle si se marchaba de la Alcaldía. Parece que esa denominación en el callejero sigue aún en vía muerta.

Pues bien, estos días el exportavoz no sólo ha ido a visitar. Junto al abogado Felipe Navarro Martínez, que lleva el conflicto laboral de bomberos, ambos, que son profesores en la Universidad de Málaga, han escrito una Tribuna Malagueña en este periódico (SUR, 13/06/17) para posicionarse a favor de este colectivo, que esta en huelga desde el pasado mes de diciembre.

Zorrilla comparte junto a ellos dos la tesis que se le atribuye al ministro nazi de la Propaganda Goebbels (otros a Lenin, como subrayan), por la cual una frase repetida adecuadamente mil veces se convierta en una verdad. Esta cita la usan para criticar la obstinación, como dicen, del equipo de gobierno del PP diciendo que la huelga de los bomberos de Málaga es ilegítima. «Nada más lejos de la realidad» explica Zorrilla, que añade que están en su derecho de que se modifique de una vez por todas el reglamento del 59 por el que se rigen, un reglamento franquista, que a día de hoy no debería tener ninguna validez.

También subrayan tanto Moreno Brenes como Zorrilla, ambos abogados, y el primero profesor de Derecho del segundo en la universidad, que si el equipo de gobierno estima que existe una ilegalidad, que no lo diga más veces y que lo lleve a los tribunales.

Para ambos, la mesa técnica que se ha creado entre el equipo de gobierno y los representantes de los bomberos es «una pantomima» porque no responde a las demandas de los acuerdos del pleno y a asuntos como la reclasificación de estos trabajadores, que según la Ley de Emergencias de Andalucía de 2002 tendrían que tener ya en la actualidad. «El que incumple la ley es el Ayuntamiento», subraya el portavoz.

También coinciden en que deberían abordar una regularización de la jornada de trabajo, que es una de las más altas de España. Como entienden que la actual mesa es «un simulacro de negociación», IU-Málaga para la Gente pedirá una reunión con el edil de Seguridad, Mario Cortés, para abordar en profundidad el asunto. «Creemos que se le ha atragantado la negociación y a esto debemos darle una vuelta todos juntos, a ver si lo desbloqueamos», subraya Zorrilla. Así que, por si alguien tiene dudas, Moreno Brenes no tiene una relación fluida con el líder nacional de la formación Alberto Garzón, como demuestra en sus escritos en las redes sociales, pero mantiene intacto el cordón umbilical con su grupo municipal. Una relación fraternal, que lo llaman. La segunda, la de Moreno Brenes y Zorrilla, claro está.

Juan Cassá. / SUR

Medioambiente: Ciudadanos quiere reciclar en los colegios

El grupo municipal Ciudadanos llevará el próximo lunes una iniciativa a la comisión de Medio Ambiente con el objetivo de que Málaga mejore sus ratios de reciclaje. Actualmente, y según explica en su moción el portavoz Juan Cassá, tan sólo el 13% de la basura que se deposita en contenedores en hogares de Málaga se hace de forma diferenciada, es decir al de envases, vidrio, orgánico o papel, mientras que el 87% debe pasar por la planta de recuperación y compostaje de Los Ruices, donde operarios van separando manualmente los residuos, aunque la gran mayoría son depositados en el vertedero controlado.

Por estos motivos, y para mejorar estas cifras, que según la UEdebieran de ser del 30% de separación en origen en 2020, el grupo naranja pretende que se enseñe a los niños en los colegios por medio de contenedores de recogida selectiva que hay que implantar, instar al equipo de gobierno a estudiar la posibilidad de establecer incentivos al reciclaje así como realizar una campaña de sensibilización entre la ciudadanía.