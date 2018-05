Aseguran que comer en compañía hace que se engorde menos El doctor Miralles pronunció ayer una conferencia en el Instituto Medac. / Fernando González El especialista en medicina interna Francisco Miralles dice que la dieta mediterránea es la mejor en una charla del ciclo 'Medac Talks' ÁNGEL ESCALERA Málaga Viernes, 25 mayo 2018, 00:53

Comer de forma socializada, es decir, en compañía engorda menos que hacerlo a solas. Así lo dijo ayer el especialista en medicina interna Francisco Miralles, director médico de la delegación de Asisa en Málaga, en una conferencia que pronunció sobre 10 hábitos que conducen a la obesidad dentro del ciclo 'Medac Talks', organizado por el Instituto Medac con la colaboración de SUR. En su charla, apostó por la dieta mediterránea por los beneficios que presenta una alimentación basada en verduras, frutas, pescado, frutos secos, aceite de oliva virgen extra, lácteos y poca carne roja. «Se está desvirtuando la dieta mediterránea. La población mediterránea es la que menos la consume», especificó el conferenciante.

El doctor Miralles, que fue presentado por el consejero delegado de Medac, Francisco Ávila, afirmó que cuando una persona come acompañada se siente observada y fiscalizada, lo que le impulsa a tomar menos cantidad de alimentos. Asimismo, puso como ejemplo que los niños y adolescentes que comen con sus padres engordan menos, ya que los progenitores no les dejan tomar lo que consideran que no es sano.

Francisco Miralles, en una charla amena y ofrecida con sentido del humor, fue desgranando una serie de cuestiones que conducen a la obesidad, a la que definió como una enfermedad crónica de origen multifactorial que es prevenible. Este experto puso de manifiesto que enestos momentos muere en el mundo más gente por sobrepeso que por hambre. A ese respecto, señaló que el 40 por ciento de los españoles tiene sobrepeso y el 22 por ciento, obesidad, un porcentaje que en Andalucía es superior: 25 por ciento.

Miralles indicó que ver la televisión en exceso y dormir poco son factores que favorecen coger más peso de la cuenta. Así, recalcó que el 70 por ciento de los anuncios se concentra en fin de semana y en canales destinados sobre todo a los jóvenes, en los que se promociona comida no recomendable por ser rica en grasa y sal. Este especialista en medicina interna subrayó que está comprobado que si un individuo deja de ver la televisión o, al menos, reduce su consumo, empieza a perder peso. En cuanto al sueño, aconsejó dormir de siete a nueve horas diarias a los adultos y de 8,5 a 9,5 horas a los adolescentes. La gente que duerme poco suele picotear mucho entre horas, toma pocos alimentos vegetales y sufre de alteraciones alimentarias. La suma de esas cuestiones conduce a ganar peso, afirmó.

Tendencia a engordar

El doctor Miralles también citó la vinculación de los obesógenos con la obesidad. «Son sustancias químicas que actúan como disruptores metabólicos, es decir, intervienen en el tejido adiposo, aumentando el número de células y su tamaño. Además, producen alteraciones hormonales e influyen en el control de la saciedad y el hambre. Todo eso condiciona a que la persona tenga más tendencia a engordar», dijo.

Este experto abogó por la práctica de ejercicio físico como ayuda a las dietas que se siguen con la finalidad de adelgazar. El ejercicio por sí solo hace perder poco peso, pero es muy importante en el mantenimiento de la pérdida de kilos. El doctor Miralles significó que hacer al menos 15 minutos diarios de ejercicio (caminar o subir escaleras, por ejemplo) reduce la mortalidad un 14 por ciento. «El ejercicio ha demostrado que diminuye las muertes por todas las causas», apostilló. En cuanto a las dietas, puso de relieve que lo más eficaz es aplicar el sentido común a la hora de comer y elegir la alimentación mediterránea.