Arroyo de los Ángeles: trampas en la calzada

De nuevo tenemos destapado un ‘bache asesino’ en el Arroyo de los Ángeles», dice José Manuel Molina Melero, un ciudadano que ya advirtió hace tiempo de la peligrosidad del mismo, sobre todo para los vehículos de dos ruedas, tras lo que fue reparado. «Hace poco que lo taparon pero se ve que el material y la técnica que utilizan no deben ser apropiados para que el bache permanezca tapado un poco más tiempo», escribe. Y añade: «Toda esta calle y las siguientes, como la avenida de Barcelona y Pelayo, por no seguir nombrando más, tienen numerosos baches, algunos de ellos en pasos de peatones, pero esto deben considerarlo normal, cuando la normalidad es que las calles estén lisas y limpias, pero aunque lo intenten no lo consiguen, pues si tapan un bache dejan un bulto, y si para limpiar la calle la riegan la dejan llena de agua y detergente, lo que provoca caídas de peatones, motoristas y ciclistas». Y es que según este ciudadano, «una cosa es baldear y otra regar, cosa que hacen a veces innecesariamente y no pasan ninguna máquina ni emplean ningún utensilio para secar el suelo y evitar caídas». En su opinión, «dentro del escalafón de ciudades con más caídas de peatones, ciclistas y motoristas por baches, suelos resbaladizos debido al agua de riego, detergentes, cera, aceras en mal estado, etc., Málaga debe estar de las primeras, aunque no sé si este dato estadístico de caídas de personas o de estado del asfalto y aceras de las calles será de interés para los políticos, que a lo mejor pueden pensar que si alguien se cae es culpa suya por estar donde no debe, o por ir en moto o en bicicleta, y no por el bache o la acera en mal estado que los ha hecho caerse y que debería estar en las debidas condiciones para no producir accidentes».

Avenida de Velázquez: una arqueta que ya ha provocado una caída

En la avenida de Velázquez, a la altura de la barriada de La Paz y cerca de la boca del metro, hay una arqueta defectuosa que ya ha provocado una caída que sepamos. Así lo manifiesta un vecino de la zona, José Cortés, quien el lunes fue testigo de cómo una persona mayor tropezó en ese punto y tuvo que ser auxiliado en primera instancia por unos ciudadanos que pasaban por la zona y que se percataron de lo ocurrido. «A lugar acudió una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía y se avisó a una ambulancia porque parece que el hombre se había lastimado», señala. Y envía una fotografía de la arqueta en cuestión, que dice pertenece a una empresa de telecomunicaciones y que al parecer había sido arreglada provisionalmente, aunque lo que reclama es que sea reparada del todo para que no vuelva a caerse ninguna otra persona como la que el lunes se lastimó al pasar por ese lugar.