Arrestado por el robo de diez toneladas de aguacates en doce fincas de Vélez El arrestado habría vendido la fruta a varios almacenes mayoristas asegurando que eran de su finca, a pesar de que tenía sólo cien árboles EUGENIO CABEZAS VÉLEZ-MÁLAGA. Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:13

Nueva detención por la presunta sustracción de aguacates en la Axarquía, aunque en esta ocasión ha sido un caso en el que la picaresca no le ha funcionado al supuesto ladrón. La Policía Nacional ha detenido en Vélez-Málaga a un hombre de 31 años acusado de robar más de 10.000 kilos de distintas variedades de esta fruta subtropical en una docena de fincas de esta localidad. Los agentes intensificaron la vigilancia en zonas de campo a raíz de varias denuncias por el robo de aguacates en fincas de la Axarquía, según informó ayer la Policía Nacional en una nota.

Las pesquisas policiales condujeron a los agentes hasta un vecino de la zona que había vendido varias partidas de aguacates con un total de diez toneladas. Tras varias indagaciones sobre el investigado, lograron su identificación y comprobaron que se dedicaba a la explotación agrícola de aguacates en la finca de un familiar.

Durante el operativo, los agentes contactaron con los mayoristas donde distribuía los frutos y constataron que había vendido aguacates de variedades de las que no disponía en dicha finca. En la parcela había un centenar de árboles plantados con frutos en distintos grados de floración, cultivados en malas condiciones, y que aún no habían sido recolectados.

El autor de los robos accedía a las parcelas forzando candados y cadenas, a través de cortes de alambradas, o aprovechando que las fincas no estuvieran valladas. Los propietarios de las fincas denunciaron daños en los árboles frutales y pérdidas considerables. La Axarquía está en plena campaña de recolección de aguacates, por lo que los robos se han disparado. No obstante, la Policía Local y la Guardia Civil están intensificando las labores de vigilancia, hasta con un helicóptero nocturno. No obstante, hay productores que contratan servicios de vigilancia privada para sus fincas.